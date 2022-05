La gamme d’ordinateurs portables Spectre x360 de HP mise tout sur Intel

Le nouvel ordinateur portable HP Spectre x360 de 13,5 pouces est un ordinateur portable convertible de 1,36 kg avec un processeur Intel Core U-series de 12e génération, le support d’un maximum de 32 Go de RAM et de 2 To de stockage, et une batterie de 66 Wh.

Faisant partie de la gamme d’ordinateurs portables haut de gamme Spectre de HP, il a un design élégant et quelques extras intéressants comme des haut-parleurs quadruples et la prise en charge d’un écran OLED en option. Mais ce qui le différencie des précédents membres de la famille Spectre, c’est que cet ordinateur portable dispose d’un écran au format 3:2.

HP propose un choix d’écrans tactiles IPS LCD d’une résolution de 1 920 x 1 280 pixels ou OLED de 3 000 x 2 000 pixels. Tous deux présentent des bords fins pour un rapport écran/corps de 90,1 %.

Outre l’écran, l’ordinateur portable dispose également d’une meilleure webcam que la plupart des autres. HP a équipé le Spectre x360 de 13,5 pouces d’une webcam IR de 5 mégapixels qui fonctionne avec le logiciel de caméra HP pour vous aider à mieux paraître pendant les appels vidéo grâce à des fonctions telles que le cadrage automatique (vous gardant dans le cadre lorsque vous vous déplacez), le réglage automatique du rétroéclairage, la réduction du bruit IA et le nivellement dynamique de la voix.

Il y a également un obturateur qui recouvre la caméra lorsque vous ne l’utilisez pas.

Un châssis métallique fabriqué à partir d’aluminium recyclé

Les prix commencent à 1 250 dollars pour un modèle équipé d’un processeur Intel Core i5-1235U, de 8 Go de RAM LPDDR4x-4266 et de 512 Go de stockage SSD PCIe Gen 4, mais l’ordinateur portable peut incruster une puce Core i7-1255U, 32 Go de mémoire vive et 2 To de stockage. La mémoire vive est soudée à la carte mère, ce qui signifie qu’elle ne peut pas être mise à niveau par l’utilisateur. Cela signifie que si vous voulez plus que les 8 Go de RAM de base, vous devrez payer un supplément pour acheter un ordinateur portable livré avec 16 Go ou 32 Go préinstallés.

Les ports comprennent deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-A, une prise casque et un lecteur de carte microSD. L’ordinateur portable est livré avec un stylet HP Tilt Pen prenant en charge la saisie sensible à la pression à l’aide du protocole Microsoft Pen 2.0.

Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge du WiFi 6E et du Bluetooth 5,2, un capteur d’empreintes digitales et un chargeur USB Type-C de 65 watts qui peut faire passer la batterie de 0 à 50 % en 45 minutes.

Le HP Spectre x360 de 13,5 pouces a un châssis métallique fabriqué à partir d’aluminium recyclé, et HP affirme que les capsules de touches du clavier ont également été fabriquées à partir de plastique recyclé post-consommation.

Un modèle de 16 pouces

HP lance également un nouveau ordinateur portable Spectre x360 de 16 pouces qui prend en charge jusqu’à un processeur Intel Core i7-12700H, une prise en charge optionnelle de la carte graphique Intel Arc A370M, et des options d’affichage IPS LCD d’une résolution de 3 072 x 1 920 pixels ou OLED de 3 840 x 2 400 pixels (ce qui signifie que le plus grand modèle a un affichage 16:10).

Cet appareil, qui est le fleuron de la magnifique gamme Spectre haut de gamme de HP, était auparavant équipé de processeurs Intel de 11e génération et de cartes graphiques intégrées Iris Xe ou GeForce RTX 3050 de NVIDIA. Cette année, les processeurs sont issus de la nouvelle gamme Intel de 12e génération, et l’option GPU discret est le tout nouveau Arc A370M d’Intel. C’est Intel au complet ! L’apparition des GPU Arc dans une machine grand public aussi réputée est un signe d’approbation intéressant pour la nouvelle gamme Arc d’Intel.

Cet ordinateur portable de 16 pouces dispose d’une batterie de 83 Wh. Il est disponible à partir d’aujourd’hui outre-Atlantique à partir de 1 650 dollars.