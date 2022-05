WhatsApp pourrait travailler sur une fonction de filtrage des discussions

L’image a été prise sur la version de bureau de l’application WhatsApp, mais WABetaInfo précise que la fonction de filtre de conversation sera également disponible pour Android et iOS. Malheureusement, pour le moment, il n’y a pas d’information sur la date à laquelle nous pouvons nous attendre à ce que WhatsApp lance la fonctionnalité de filtre de chat pour les comptes non professionnels.

Comme nous pouvons le voir dans la capture d’écran, le bouton de filtre apparaîtra sur le côté droit de la barre de recherche pour les comptes non professionnels, et selon WABetaInfo, il sera toujours visible. Actuellement, il n’apparaît que lorsqu’un utilisateur professionnel utilise la barre pour rechercher des conversations.

Dans l’image ci-dessous, nous pouvons voir qu’il y a quatre options parmi lesquelles choisir : Discussions non lues, Contacts, Non-contacts, et Groupes.