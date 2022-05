Acer lance les nouveaux ordinateurs portables et de bureau ConceptD destinés aux créateurs

Acer vient d’annoncer que les stations de travail ConceptD allaient recevoir une mise à niveau, et cela concerne aussi bien les ordinateurs de bureau que les ordinateurs portables.

Faites pour les créateurs et autres professionnels, les stations de travail bénéficieront désormais des processeurs Intel Alder Lake ainsi que des dernières cartes graphiques NVIDIA.

L’annonce d’Acer porte sur trois produits au total, qui sont tous des prolongements de gammes de produits existantes et qui viennent de recevoir une mise à niveau très appréciée : l’ordinateur portable ConceptD 5, l’ordinateur de bureau ConceptD 5 500 et l’ordinateur de bureau compact ConceptD 100. Bien que nous commencions à les voir arriver sur le marché plus tard dans l’année, Acer a déjà publié les spécifications complètes, nous donnant un aperçu de ces magnifiques ordinateurs de bureau.

Quand je dis beau, je le pense vraiment — les postes de travail de bureau ConceptD ont un look très élégant et minimaliste qui se distingue des produits analogues. Commençons par le ConceptD 500.

Associant un châssis blanc mat à un éclairage ambré, il a un aspect inspirant à lui seul, et a été conçu pour convenir aux personnes qui ont besoin d’inspiration au quotidien — graphistes, architectes, animateurs 3D, monteurs vidéo et autres professionnels ayant besoin d’une puissante station de travail.

À l’intérieur de ce joli châssis de taille moyenne se trouvent certains des meilleurs composants que le marché peut actuellement offrir. La mise à jour d’Acer fait passer cet ordinateur de bureau à un processeur Intel Core i9 de 12e génération, ainsi qu’à une carte graphique NVIDIA RTX A4000 ou GeForce RTX 3070. L’ordinateur peut prendre en charge jusqu’à 128 Go de RAM DDR4 et dispose d’une grande capacité de stockage, avec un maximum de 4 To.

Un ConceptD 100, plus petit

L’impressionnant ConceptD 500 est suivi par le ConceptD 100, de petite taille. Bien qu’il soit très compact, il devrait néanmoins être capable de fournir une grande quantité de puissance. De conception analogue à celle du ConceptD 500, mais unique en son genre, il offre un ensemble de spécifications légèrement inférieur, mais il constitue néanmoins une impressionnante station de travail pour ceux qui n’ont pas besoin de la puissance supplémentaire du ConceptD 500.

Dans le ConceptD 100, les utilisateurs peuvent s’attendre à trouver un processeur Core i5 ou Core i7 de 12e génération ainsi qu’une carte graphique T400 ou T1000 de NVIDIA. Ces ordinateurs de bureau vont également se vanter de 128 Go de mémoire vive DDR4 mais réduisent les options de stockage d’un cran : au lieu d’un SSD de 4 To, les utilisateurs peuvent choisir un disque dur de 2 To et un SSD de 2 To.

ConceptD 5 et ConceptD 5 Pro

La dernière nouveauté se présente sous la forme de mise à niveau de la station de travail pour ordinateur portable ConceptD 5, également disponible en version Pro. Pour ceux qui ont besoin d’emmener leur travail en déplacement, ils constitueront certainement une option solide pour les tâches gourmandes en ressources telles que la modélisation CAO et la création de divers contenus.

Les nouveaux ordinateurs portables seront équipés d’un processeur Core i7-12700H ainsi que des cartes graphiques pour les ordinateurs portables de NVIDIA, d’un maximum de 32 Go de SDRAM LPDDR5 et d’un stockage SSD de 2 To maximum. L’écran de ces ordinateurs sera également assez impressionnant, avec une dalle OLED WQUXGA d’une résolution de 3 840 x 2 400 pixels qui promet de fournir des couleurs vives et lumineuses pour vous aider dans votre travail quotidien. Il ne fait pratiquement aucun doute qu’ils figureront parmi les meilleures stations de travail mobiles à l’avenir.

L’ordinateur portable ConceptD 5 arrivera en juin à partir de 2 399 euros, suivi du Pro en septembre, à partir de 2 599 euros. En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, la station de travail ConceptD 100 sera disponible en septembre à partir de 999 euros, tandis que le ConceptD 500 sera vendu au prix de 1 199 euros en septembre également.