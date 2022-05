La build 25120 de Windows 11 ajoute une nouvelle barre de recherche à l’écran d’accueil

Microsoft a introduit un panneau de widgets dédié avec Windows 11 l’année dernière, auquel les utilisateurs peuvent accéder en passant leur curseur sur l’icône météo dans le coin inférieur gauche de la barre des tâches. Maintenant, le géant de la technologie explore les moyens d’apporter des widgets et d’autres « contenus interactifs légers » à l’écran d’accueil de Windows 11 avec la nouvelle build 25120 de Windows 11.

Microsoft a commencé à déployer une nouvelle version de Windows 11, la build 25120, sur le canal Dev pour les membres du programme Windows Insider. En plus d’apporter de petits changements et de corriger les bugs et les problèmes existants, Microsoft a ajouté une toute nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’épingler une barre de recherche interactive directement sur l’écran d’accueil de leur PC ou ordinateur portable fonctionnant sous Windows.

La barre de recherche permet aux utilisateurs de rechercher tout type de contenu sur le Web et elle utilisera probablement la recherche Bing de Microsoft pour trouver les requêtes recherchées et afficher les résultats sur Edge, bien que Microsoft n’ait pas partagé beaucoup d’informations à ce sujet. De plus, la société affirme qu’il s’agit de l’une des « fonctionnalités conceptuelles » sur lesquelles elle travaille et qu’elle finira par prendre en charge différents widgets au lieu d’une simple barre de recherche. Il y a des chances qu’elle ne soit jamais intégrée à la version stable de Windows 11.

En outre, la nouvelle barre de recherche ne s’affiche pas pour tous les membres Windows Insider exécutant la dernière version. Au lieu de cela, elle est disponible pour quelques utilisateurs sélectionnés. Vous pouvez voir un aperçu de l’apparence de la barre de recherche sur l’écran d’accueil de Windows 11 dans l’image ci-dessus.

La barre de recherche peut également être activée ou désactivée depuis l’option « Afficher plus d’options » dans la barre de menu du clic droit. Il convient de mentionner qu’après avoir installé la dernière mise à jour, les utilisateurs doivent redémarrer leur système pour que la fonctionnalité prenne effet.

Correction de plusieurs bugs

En outre, Microsoft a corrigé plusieurs bugs existants sur la plateforme Windows 11. La société a également publié des images ISO pour la build afin de permettre aux utilisateurs de faire une installation propre. Et, cette mise à jour atteindra également les appareils ARM64. Vous pouvez consulter le changelog complet sur le site officiel de Microsoft pour en savoir plus sur la dernière build 25120 de Windows 11.

En outre, si vous aimez l’idée d’avoir des widgets sur votre écran d’accueil Windows 11 et d’avoir accès à la nouvelle option de barre de recherche dans la dernière build, vous pouvez fournir des commentaires positifs à ce sujet à Microsoft depuis le Feedback Hub afin que la société continue d’améliorer la fonctionnalité et d’ajouter le support pour plus de widgets et de contenu interactif.