by

by

Apple annonce des sous-titres en direct, la détection des portes et d’autres fonctionnalités d’accessibilité

Apple annonce des sous-titres en direct, la détection des portes et d'autres fonctionnalités d'accessibilité

iOS 16 est la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation d’Apple qui devrait arriver avec la nouvelle série d’iPhone 14 à l’automne de cette année. Cela n’empêche toutefois pas Apple de dévoiler un ensemble de fonctionnalités d’accessibilité intéressantes qui accompagneront la mise à jour. En effet, la société a partagé un aperçu de quelques nouvelles fonctionnalités d’accessibilité intéressantes qu’elle publiera officiellement plus tard dans l’année.

Apple propose déjà diverses fonctions d’accessibilité pour ses appareils afin de permettre aux personnes handicapées physiques d’utiliser facilement ses appareils. Mais aujourd’hui, à l’approche de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité, qui aura lieu demain, le géant de Cupertino a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et d’Apple Watch.

Selon Apple, ces nouvelles fonctionnalités apportent des moyens supplémentaires aux utilisateurs, y compris aux utilisateurs handicapés, pour « naviguer, se connecter et tirer le meilleur parti des produits Apple ».

Apple a récemment publié un article de blog officiel pour annoncer les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour les iPhone, iPad et Apple Watch. Il s’agit notamment d’un plus grand nombre d’options de détection d’objets, comme les portes fermées, dans l’outil Loupe, d’une nouvelle fonction de miroir pour l’Apple Watch et d’une nouvelle fonction de sous-titrage en direct pour les personnes sourdes ou ayant des problèmes d’audition.

Sous-titres en direct

Les utilisateurs qui ont des problèmes d’audition ou qui sont sourds pourront bénéficier de la fonction de sous-titrage en direct. Cette fonctionnalité a été introduite par Google avec Android 10 et Apple a finalement rattrapé le géant de Mountain View avec cet ajout récent. Microsoft est également dans la course puisqu’il a récemment ajouté Sous-titres en direct à Windows 11.

La fonction Sous-titres en direct est prise en charge sur les iPhone, iPad et Mac, et permet aux utilisateurs d’activer les sous-titres en direct pour tout type de contenu audio, qu’il s’agisse d’un appel FaceTime ou vidéo, d’une vidéo en cours de lecture sur un appareil, et même de conversations en tête-à-tête. En outre, lorsqu’ils utilisent les sous-titres en direct pour les appels sur Mac, les utilisateurs peuvent taper une réponse et la lire instantanément à haute voix au(x) participant(s) de l’appel.

Détection de porte

La fonction de détection de porte est essentiellement un ajout à la fonction de Loupe sur les iPhone et iPad qui permet désormais aux utilisateurs de détecter une porte fermée ou ouverte sur leur chemin. Elle utilise le capteur LiDAR des modèles d’iPhone et d’iPad pris en charge pour détecter la porte et décrire ses attributs aux utilisateurs.

La fonctionnalité détecte si une porte est ouverte ou fermée. Si elle est fermée, elle détecte également si elle peut être ouverte en poussant, en tirant ou en tournant un bouton. Elle lit même les textes, les signes et les symboles comme les numéros de chambre sur les portes pour les lire à haute voix à l’utilisateur. La détection de porte peut être utilisée seule ou avec les fonctions de description d’image et de détection de personnes de la Loupe. Toutefois, il convient de mentionner que, comme elle utilise le capteur LiDAR, cette fonction n’est prise en charge que par les modèles d’iPhone et d’iPad équipés dudit capteur.

Apple Watch Mirroring

Vient ensuite la fonction Apple Watch Mirroring, qui permet aux utilisateurs souffrant de handicaps physiques et moteurs d’utiliser leur Apple Watch à l’aide de leur iPhone connecté. Cette fonction utilise AirPlay d’Apple et permet aux utilisateurs de contrôler à distance l’Apple Watch à l’aide des fonctions d’assistance de l’iPhone telles que la commande vocale et la commande par interrupteur.

En outre, elle peut utiliser des entrées telles que les commandes vocales, les actions sonores, le suivi de la tête et les interrupteurs tiers certifiés MFi comme alternatives à l’utilisation de l’écran de l’Apple Watch.

En plus de ces fonctionnalités, Apple a ajouté la prise en charge de 20 nouvelles langues pour sa fonction VoiceOver. Il s’agit de langues telles que le bengali, le bulgare, l’ukrainien, le catalan et le vietnamien. Ces nouvelles langues seront également disponibles pour d’autres fonctions d’accessibilité comme Écran de parole et Sélection de la parole.

En outre, Apple a annoncé l’ajout de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour Siri, la reconnaissance sonore, etc. Il existe également une nouvelle fonctionnalité Buddy Controller qui permet aux utilisateurs de connecter deux manettes de jeu pour les combiner en une seule. Elle doit permettre aux utilisateurs handicapés de jouer avec l’aide de leurs amis et des membres de leur famille sur les appareils Apple pris en charge.