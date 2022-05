Vous pouvez désormais associer Fitbit et Google Fit à Google Assistant

Avec la récente annonce de la Google Pixel Watch et le partenariat étroit avec les experts en bien-être de Fitbit, que Google a acquis l’année dernière, il est évident que le géant de la recherche cherche à faire une poussée sérieuse sur le marché des trackers d’activités. Et, il est logique que le super intelligent Google Assistant soit capable de s’intégrer de manière transparente aux fonctionnalités actuelles et futures de Google Fit et de l’application Fitbit dédiée, non ?

Eh bien, il semble que ce moment soit arrivé — de nombreux utilisateurs peuvent repérer la possibilité de se lier à Google Fit et Fitbit dans les paramètres de Google Assistant, et la fonctionnalité semble être déployée sur tous les appareils Google qui prennent en charge l’assistant.

Avec une petite mise en garde : si vous pouvez lier les deux applications Google Fit et Fitbit, vous devez faire le choix de ne garder qu’une seule des deux applications actives à la fois.

En liant l’une ou l’autre des applications et en accordant les autorisations nécessaires, Google Assistant aura accès à :

Vos mesures d’activité, telles que les séances d’entraînement, les pas, la durée, le rythme et les calories brûlées.

La distance que vous avez parcourue pendant votre entraînement en suivant votre localisation.

Vos données de fréquence cardiaque

Un bouton « Résultats proactifs de santé et de forme physique » suggère que l’Assistant peut afficher des cartes de santé/activité sur votre appareil, vous informant des récentes tendances, soit pour vous féliciter de votre parcours réussi, soit pour vous rappeler d’accélérer le rythme.

Un lien très simple

Pour connecter Fitbit et Google Fit à Google Assistant, ouvrez vos paramètres Google Assistant, allez dans la section Bien-être, et choisissez Activité. Sélectionnez ensuite soit Google Fit soit Fitbit et procédez aux étapes de liaison. Gardez à l’esprit que la fonctionnalité n’est pas encore largement disponible, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas l’option.

À l’heure actuelle, même si vous les synchronisez, les invites vocales adressées à l’assistant font apparaître un vide. Il semble que la fonctionnalité soit encore inactive, enclavée derrière un on/off côté serveur, que Google va probablement basculer une fois que la mise à jour aura été déployée sur davantage d’appareils. Si c’est le cas, nous n’aurons probablement pas à attendre trop longtemps pour demander à Google Assistant de nous dire combien de pas nous avons faits dans la journée.