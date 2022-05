Le Motorola Razr 3 aurait un écran de couverture plus grand que le Galaxy Z Flip 4

Motorola s’est retiré de la course aux smartphones pliables en 2021, mais il semble de plus en plus probable que l’entreprise lancera la troisième génération du Motorola Razr cette année.

Selon les rumeurs, le Motorola Razr 3 offrirait un design plus raffiné, abandonnant le bord inférieur et l’encoche pour adopter un look plus carré. Apparemment, il ressemblera davantage au Galaxy Z Flip 3 de Samsung qu’au Motorola Razr 5G de 2020.

Since the next Motorola Razr image has leaked, I can say it will have a 6.7″ foldable display rather than the 6.2″ on the Razr 5G. It will be made by China Star. The cover display will expand from 2.7″ to ~3″. — Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Ross Young, spécialiste de l’affichage, a corroboré ces rumeurs et a également ajouté que les écrans intérieur et extérieur seraient plus grands. Le Razr 5G est doté d’un écran principal de 6,2 pouces et d’un écran de couverture de 2,7 pouces et selon Ross, le Motorola Razr 2022 sera doté d’un panneau interne de 6,7 pouces et d’un écran externe de 3 pouces.

À titre de comparaison, le Galaxy Z Flip 3, qui était le smartphone pliable le plus populaire l’année dernière, possède également un écran principal de 6,7 pouces, mais un écran secondaire plus petit de 1,9 pouce. Son successeur, le Z Flip 4, est susceptible d’avoir un écran externe légèrement plus grand.

Motorola ne se contente apparemment pas de revoir le design du Razr 3, mais va également l’équiper de meilleurs composants internes. Le Razr 5G était doté de spécifications plus ou moins de milieu de gamme, mais le Razr 3 pourrait offrir des spécifications haut de gamme.

Du haut de gamme sous le capot

L’appareil serait alimenté par la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, qui sera associée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Les spécifications de la caméra sont également susceptibles d’être supérieures à celles du Razr 5 G.

Si tout cela semble prometteur, il reste un élément qui pourrait faire obstacle au succès du Razr 3 : son prix. Malgré ses spécifications de milieu de gamme, le Razr 5G a été vendu au détail pour 1 1 599 euros, et le Razr 3 devrait également être un produit haut de gamme. Le Z Flip 3, quant à lui, coûte 1 059 euros, et il se murmure que son successeur sera un peu plus abordable.

Le Razr 3 sera commercialisé en Chine en juillet ou en août et sera disponible sur les marchés internationaux à une date ultérieure.