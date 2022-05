Le cofondateur de Fitbit laisse entendre que les smartwatches Fitbit ont encore du sens

Selon lui, ces personnes préféreront toujours le tracker doté des capacités de santé les plus avancées et d’une autonomie fiable, ce qui implique que les smartwatches Fitbit continueront d’être conçues pour les amateurs de fitness purs et durs .

Park a également déclaré que, selon lui, il y aura toujours des personnes pour qui le LTE et les autres fonctionnalités offertes par les montres, telles que l’Apple Watch Series 7 et la Galaxy Watch 4 de Samsung, sont totalement inutiles.

Dans une interview accordée à CNET, James Park a déclaré que la Pixel Watch de Google a été conçue pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de la technologie LTE et, en même temps, de toutes les fonctions avancées de santé et de fitness que l’industrie technologique peut actuellement offrir. En d’autres termes, la Pixel Watch est destinée aux utilisateurs qui préfèrent l’expérience de l’Apple Watch ou de la Samsung Galaxy Watch .

Donc, considérant que Google lance sa propre montre maintenant, on ne peut pas s’empêcher de se demander ce qui va arriver aux smartwatches de Fitbit. Selon James Park, cofondateur de Fitbit et responsable de la division « wearables » de Google, le lancement d’une smartwatch par Google ne signifie pas que les montres Fitbit vont disparaître .

Lors de la Google I/O 2022 , Big G a annoncé la Pixel Watch , sa toute première smartwatch — tant attendue par la communauté Tech. Mais, bien que la nouvelle montre connectée porte la marque Google, il a beaucoup de points communs avec les smartwatches Fitbit. Le géant de la recherche a acquis Fitbit en 2019, et on peut légitimement dire que la Pixel Watch sera le premier appareil Wear OS avec l’intégration de Fitbit.