YouTube affiche désormais les meilleures parties d’une vidéo

YouTube est sans doute la plateforme de prédilection pour les vidéos de longue durée et, pour améliorer cette expérience, la plateforme détenue par Google introduit souvent des fonctionnalités qui rendent l’expérience agréable. La plateforme de streaming vidéo a mis en place des chapitres vidéo en 2020 pour rendre l’expérience de visionnage des vidéos YouTube plus longues beaucoup plus facile.

Maintenant, YouTube a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité qui met en évidence les parties « les plus rejouées » d’une vidéo.

Cette nouvelle fonctionnalité de YouTube, appelée « Heatseeker », a été testée à la fin de l’année dernière par un petit nombre d’abonnés YouTube Premium. Elle met en évidence les parties les plus regardées de ceux-ci à l’aide d’un graphique en forme de carte thermique sur la barre de recherche. Cela permet aux utilisateurs de sauter les parties ennuyeuses d’une vidéo et de regarder instantanément les parties les plus regardées ou les plus intéressantes, sans avoir besoin de regarder toute la vidéo.

YouTube a maintenant déployé cette fonctionnalité à tous les utilisateurs du monde entier, tant sur ses applications mobiles que sur son client Web. Dans un article de blog, YouTube écrit que la fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir un graphique qui met en évidence les « parties les plus fréquemment rejouées de la vidéo ».

La société s’est également rendue sur Twitter pour annoncer la même chose et d’autres changements (qui sont déjà en ligne pour beaucoup) tels qu’un bouton unique Boucle pour les vidéos qui peut mettre une vidéo en boucle infinie et une nouvelle interface utilisateur plein écran pour les vidéos sur ses applications mobiles. Vous pouvez consulter les tweets joints juste en dessous.

1️⃣ new today: a graph by the progress bar now shows the most replayed parts of a video!! jump straight to the parts that are most replayed 🤯 pic.twitter.com/IgEnsRo0pH —TeamYouTube (@TeamYouTube) May 18, 2022

Une aubaine pour les spectateurs, un défi pour les créateurs

Avec cette fonctionnalité, YouTube vise à donner plus de contrôle aux spectateurs sur la façon dont ils regardent une vidéo en boucle sur la plateforme. Ainsi, les spectateurs peuvent regarder le contenu principal d’une longue vidéo et sauter les parties sponsorisées en jetant simplement un coup d’œil à la barre de recherche. En revanche, pour les créateurs, cela représente un défi supplémentaire de maintenir leurs spectateurs engagés dans la plupart des parties de leurs vidéos afin de garder le graphique dans une position équilibrée.

Alors que la fonctionnalité est actuellement déployée pour les utilisateurs du monde entier, elle n’était pas disponible pour nous au moment de la rédaction de cet article. Entre-temps, la nouvelle interface utilisateur et le bouton Loop dans la fenêtre contextuelle des vidéos YouTube étaient disponibles dans l’application mobile YouTube sur iOS.