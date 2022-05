DuckDuckGo dénonce la mise à jour du système de protection de la vie privée de Google

La société de protection de la vie privée sur Internet, DuckDuckGo, s’exprime à nouveau à l’encontre de Google et de ses projets de remplacement des cookies tiers dans le navigateur Chrome par des méthodes de suivi et de ciblage publicitaire actualisés.

DuckDuckGo a déclaré dans un récent article de blog que malgré l’insistance de Google sur sa transition vers l’utilisation de Google Topics et de FLEDGE au lieu de cookies tiers pour vous donner davantage de détails de contrôle sur vos données personnelles, les nouvelles méthodes pourraient être tout aussi invasives, car la société technologique met en œuvre sa mise à jour Privacy Sandbox sur Chrome.

Google Topics collecte des informations sur les intérêts des utilisateurs directement à partir de leur historique de navigation dans Chrome. Dans le même temps, FLEDGE autorise Chrome à cibler les publicités des utilisateurs en fonction de leur historique de navigation, soi-disant dans le respect de la vie privée et par le biais d’une vente aux enchères sur l’appareil.

« Ces nouvelles méthodes permettent des publicités glauques et d’autres ciblages de contenu sans cookies tiers », a déclaré DuckDuckGo dans son article de blog. « Alors que Google positionne cela comme plus respectueux de la vie privée, le simple fait est que le suivi, le ciblage et le profilage, reste du suivi, du ciblage et du profilage, peu importe comment vous voulez l’appeler ». Google semble toujours avoir une définition très large du Privacy Sandbox, indiquant que certaines solutions « limiteront le partage des données des utilisateurs avec des tiers et fonctionneront sans identifiants inter-applications ».

La confidentialité et la sécurité étaient des sujets importants lors de la récente conférence des développeurs I/O de Google, où la société a présenté My Ad Center, un moyen de personnaliser manuellement les informations personnelles qui pourraient être ciblées par des annonces, ainsi que les sujets d’annonces qui vous seront présentés. La société a également introduit de nouvelles protections pour les comptes Google et Google Recherche.

Google Topics et FLEDGE soulèvent des problèmes de confidentialité

Toutefois, DuckDuckGo fait valoir que, surtout lorsque la fonction Privacy Sandbox est activée, Google Topics et FLEDGE soulèvent des problèmes de confidentialité particuliers qui sont discriminatoires, exploitants et potentiellement embarrassants pour les utilisateurs de Chrome. À titre d’exemple, DuckDuckGo indique que des utilisateurs ne voient pas certaines offres d’emploi en raison des informations contenues dans leur profil personnel ou que des utilisateurs sont enclavés dans des bulles de filtres, tout cela en raison du contenu publicitaire qui leur est destiné.

Il convient de noter que DuckDuckGo est un concurrent direct de Google, qui propose à la fois son propre moteur de recherche et son propre navigateur Web. DuckDuckGo encourage les utilisateurs à considérer leurs options pour soit refuser d’utiliser Google Topics et FLEDGE, soit utiliser un autre navigateur. Le navigateur DuckDuckGo est disponible sur iOS et Android et maintenant aussi sur Mac. Bien entendu, vous pouvez également envisager d’utiliser d’autres navigateurs Web tels que Brave, Vivaldi, Microsoft Edge ou Safari, qui offrent tous leurs propres fonctionnalités de confidentialité et de sécurité.