Ne vous attendez pas à voir le Google Pixel Fold de sitôt

De nombreuses rumeurs suggèrent que le Google Pixel Fold, alias Pixel Notepad, est en route ; il devrait s’agir du premier smartphone pliable du géant technologique. Cependant, après la conférence annuelle Google I/O 2022, nos espoirs de le voir dans un proche avenir se sont envolés.

Ce fut un lancement absolument précis, Google annonçant des logiciels et du matériel avec une cadence incroyablement rapide, et tout était calme sur le marché du pliable. Cela pourrait sembler compréhensible — Google ne va pas détailler tous ses futurs produits — sauf qu’il semble vraiment que la société a fait exactement cela.

Google a semblé annoncer sa prochaine année de technologie mobile, et il n’y avait absolument rien sur le Pixel Fold. Il semble donc peu probable que le téléphone pliable arrive de sitôt.

Lors de la Google I/O, la société a présenté la Pixel Watch et la série Pixel 7 — ce n’était pas vraiment des « teasers », car nous en avons vu pas mal, mais ce n’était pas non plus des lancements complets.

Nous nous attendons à ce que ces deux produits soient lancés plus tard dans l’année — en octobre, si le précédent se confirme — donc c’est un bon exemple que Google a dévoilé ses futurs produits. Les rumeurs suggéraient que le Fold pourrait être lancé aux côtés du Pixel 7, mais l’absence de teaser fait que cela semble peu probable.

Pas dans les années à venir

Ce qui renforce ce sentiment c’est que la Google Pixel Tablet a également été teasée, et nous avons entendu un tout petit peu sur son chipset, son logiciel et son design. Google a déclaré qu’elle arriverait à un moment donné en 2023, ce qui laisse entendre qu’il y a encore un long chemin avant de la voir sur le marché.

Puisque Google a annoncé une technologie qui est littéralement dans un an ou plus, tout en restant silencieuse sur la perspective d’un Pixel Fold, il semble très probable que cet appareil anticipé est encore dans plus d’un an.

Bien sûr, la société pourrait simplement rester silencieuse afin d’avoir quelque chose pour surprendre tout le monde, mais étant donné son obsession pour le teasing, cela semble peu probable.