Sony laisse entendre que la pénurie de la PS5 pourrait bientôt prendre fin

Sony a vendu environ 2 millions de consoles PS5 au premier trimestre 2022, et 19 millions au total depuis sa sortie en novembre 2020 . Si 18 millions de consoles sont encore faibles aux yeux de Totoki, c’est suffisant pour éviter aux fans de la PS5 le stress de la voir s’épuiser à chaque fois que les revendeurs annoncent de nouveaux stock, d’autant plus que l’entreprise se prépare au lancement du PS Plus remanié, qui commence à être déployé à la fin du mois de mai.

« 18 millions d’unités, c’est ce que nous pensons pouvoir obtenir comme pièces et composants [au cours de l’année fiscale 22] », a déclaré Totoki. « Nous pensons que la demande est un peu plus élevée que cela, donc si la question est de savoir si nous pouvons répondre à la demande, je pense que nous sommes encore un peu à court ».

Bien que Sony soit convaincu que les pénuries de puces et d’autres pièces s’améliorent, le directeur financier Hikori Totoki a laissé entendre que les prévisions de ventes de la PS5 sont prudentes. Il a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs que le stock de PS5 est encore très insuffisant, et que la société avait initialement prévu de produire 22,6 millions de consoles à ce stade du cycle de vie du système, mais qu’elle a réduit son objectif à 18 millions en raison des contraintes liées aux composants. Même dans ce cas, il pense que cela pourrait ne pas être suffisant pour répondre à la forte demande des consommateurs.