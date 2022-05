Le Pixel 6a pourrait arriver en Inde alors que les tests privés ont commencé

Après le lancement de la série Pixel 6 l’année dernière, des rumeurs concernant l’abordable Pixel 6a ont commencé à apparaître, et nous avons vu un certain nombre de rumeurs pour ce smartphone depuis lors. Maintenant, selon un rapport récent, Google a commencé à tester le Pixel 6a rumeur en Inde, ce qui signifie qu’un lancement indien pourrait se produire bientôt.

Il y a quelques jours, le célèbre informateur indien Mukul Sharma est allé sur Twitter pour rapporter en exclusivité que Google a commencé la production en série du Google Pixel 6a dans « plusieurs pays asiatiques » avant son lancement officiel à la Google I/O 2022, dont le coup d’envoi est prévu ce mercredi 11 mai.

Après son tweet initial, Sharma a récemment partagé un autre tweet (joint ci-dessous), rapportant que Google a commencé à tester en privé un nouveau dispositif Pixel en Inde. Bien que le nom de l’appareil testé soit actuellement inconnu, l’informateur affirme « qu’il y a des chances que ce soit le Google Pixel 6a ».

[Exclusive] A new Google Pixel smartphone is undergoing private testing in India. Though not entirely sure, there are chances that it could be the Google Pixel 6a.#Google #Pixel6a #GooglePixel6a

— Mukul Sharma (@stufflistings) May 9, 2022