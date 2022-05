Microsoft s’associe à Volkswagen pour introduire la réalité augmentée dans les voitures

Microsoft s’est associée à Volkswagen pour que son casque de réalité mixte fonctionne mieux dans les véhicules en mouvement, comme les voitures. Dans le cadre de cet effort, la société a dévoilé un nouveau mode « Moving Platform » pour son HoloLens 2.

Cela permettra aux gens d’obtenir un affichage holographique de divers détails tout en conduisant. Aucune des deux entreprises ne donne de détails exacts sur la façon dont cela fonctionnera, mais il y a quelques indications sur ce à quoi il faut s’attendre. Microsoft, par exemple, a déclaré que le mode « Moving Platform » pourrait être utilisé pour former les conducteurs à la gestion des conditions routières difficiles.

HoloLens utilise généralement des caméras à lumière visible et une unité de mesure inertielle pour mesurer les mouvements. Cependant, les mesures ne sont pas fiables dans les environnements en mouvement, car il voit un environnement stable, analogue à ce que nous vivons comme le mal des transports. Étant donné cette limitation, l’équipe a mis au point un algorithme qui modélise les divergences entre les capteurs et permet à HoloLens de poursuivre le suivi.

Après avoir collaboré avec Volkswagen, les ingénieurs ont créé un prototype et l’ont testé dans des scénarios réels. Il s’est avéré être un succès et l’équipe a ensuite créé une connexion de données bidirectionnelle entre la voiture et le HoloLens pour afficher et contrôler les informations en temps réel de la voiture. L’équipe a pu placer des éléments 3D à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture.

« Nous avons connecté un système de positionnement qui suit l’emplacement du véhicule. De cette façon, nous avons pu également placer des éléments 3D, comme des informations sur des points d’intérêt à l’extérieur de la voiture. Cela ouvre de toutes nouvelles possibilités pour afficher des hologrammes non seulement dans le champ de vision du conducteur, mais aussi partout où l’utilisateur portant les lunettes regarde », explique Michael Wittkämper de Volkswagen.

Une bonne nouvelle pour la plateforme HoloLens

Kleen de Volkswagen envisage la réalité augmentée comme une expérience de mobilité connectée sans faille à l’avenir. Cela implique que « les gens portent des lunettes intelligentes en quittant leur domicile et reçoivent des informations par leur intermédiaire, de l’aide à la navigation au divertissement, tout au long de leur journée ».

Microsoft indique que la fonctionnalité de plateforme mobile aide les experts à distance des entreprises maritimes à regarder à travers le HoloLens 2 de l’autre personne et à partager leur champ de vision afin de diagnostiquer un problème et de fournir des informations. Outre les grands navires, Microsoft prévoit d’étendre la prise en charge de cette fonctionnalité aux ascenseurs, aux trains, aux voitures et à d’autres environnements en mouvement.

Ce nouveau partenariat avec Volkswagen pourrait être un moyen de donner un nouveau souffle au projet HoloLens.