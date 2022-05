Google rachète la startup Raxium spécialisée dans les MicroLED pour son casque AR

Contrairement à Meta et à d’autres rivaux, Google n’a pas dit grand-chose sur ses projets de réalité augmentée , mais cela ne signifie pas que l’entreprise n’y travaille pas. L’année dernière, des informations sur le système d’exploitation de réalité augmentée de Google ont fuité à la fin de l’année par le biais d’offres d’emploi et la société aurait prévu de sortir un casque de réalité augmentée d’ici 2024.

Raxium est basée à Fremont, en Californie, et rejoindra l’équipe Devices & Services de Google. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’équipe de Raxium pour nous aider à atteindre notre objectif, qui est de créer des appareils et des services utiles pour améliorer la vie quotidienne des gens.

Lorsque l’acquisition de Raxium par Google a été signalée pour la première fois le mois dernier, il a été noté que la technologie MicroLED pourrait être utile pour créer des écrans de réalité augmentée plus économes en énergie que les autres solutions tout en restant colorés. En outre, Raxium travaille sur « l’intégration monolithique » pour les MicroLED, ce qui, selon The Info, permettra effectivement de les fabriquer à partir du même silicium que celui utilisé dans la plupart des processeurs, ce qui pourrait faire baisser considérablement le prix. OPPO, Apple et Vuzix font partie des autres entreprises qui travaillent sur le matériel AR dotés d’un écran MicroLED.