Microsoft Teams pourrait booster la réunion parent-prof

Les réunions parents-enseignants pourraient bientôt devenir encore plus interactives grâce à une nouvelle mise à jour de Microsoft Teams. Le service de vidéoconférence a annoncé qu’il travaillait sur Parent Connection, une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux parents ou aux tuteurs de communiquer directement avec les enseignants depuis Microsoft Teams.

La société promet que cette fonctionnalité permettra aux parents et aux enseignants de se connecter par le biais d’un chat, d’un e-mail ou d’un appel téléphonique, ce qui pourrait signifier la fin des visites désagréables à l’école après les heures de travail.

Dans l’entrée officielle de la feuille de route de Microsoft 365, la nouvelle fonctionnalité est décrite comme permettant aux enseignants de se connecter avec les tuteurs de leurs élèves par chat, e-mail ou appel téléphonique “en un seul clic”. La fonctionnalité est toujours répertoriée comme étant en cours de développement pour le moment, mais sa date de mise à disposition générale est fixée à mai 2022, ce qui signifie qu’elle n’est peut-être pas si éloignée.

Microsoft précise que, lorsqu’elle sera lancée, la Parent Connection sera disponible pour les utilisateurs de Teams du monde entier sur sa plateforme Éducation, ainsi que pour les utilisateurs généraux sur les plateformes Web, Desktop et Mobile.

En dehors de cela, il n’y a pas beaucoup de détails disponibles sur la nouvelle fonctionnalité, mais Parent Connection semble être la dernière d’une série de mises à jour axées sur l’éducation publiées pour Teams au cours des derniers mois.

Des fonctionnalités axées sur le secteur de l’éducation

Il s’agit notamment d’un onglet “Class Insights” qui permet aux enseignants d’analyser les performances de leurs élèves, notamment les notes moyennes, le respect des délais de remise des devoirs, le temps de retour moyen et l’activité de conversation dans le temps.

Grâce aux données de l’onglet Class Insights, les enseignants utilisant Teams disposeront désormais d’une vue unique pour observer les performances individuelles des élèves et de la classe, et pourront prendre des décisions plus éclairées sur leur programme, le rythme et l’engagement des élèves.

En septembre 2021, Teams a également annoncé Reading Progress, un nouvel outil gratuit qui, selon l’entreprise, peut aider les élèves à améliorer leurs compétences en lecture par une pratique réelle, mais aussi permettre aux enseignants et aux conférenciers de mieux répondre aux besoins des élèves en offrant une analyse approfondie, contribuant ainsi à leur progression dans le temps.