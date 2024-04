DJI célèbre 10 ans de Ronin avec les nouveaux RS 4 et RS 4 Pro

DJI nous surprend parfois avec des innovations de pointe comme le Ronin 4D, mais il s’agit généralement de perfectionner des produits existants pour garder une longueur d’avance sur ses rivaux. C’est le cas des nouveaux cardans RS4 et RS4 Pro, qui présentent de nombreuses améliorations par rapport aux précédents modèles RS 3, notamment en ce qui concerne la taille et la capacité des caméras qu’ils peuvent prendre en charge.

Dix ans après l’introduction de sa série Ronin, DJI célèbre cet anniversaire en lançant deux nouveaux stabilisateurs, le DJI RS 4 et le DJI RS 4 Pro, conçus pour répondre aux besoins des créateurs de vidéos indépendants ainsi que des studios professionnels.

Le DJI RS 4, le plus léger des deux modèles, pèse 1,4 kg et peut supporter des systèmes de caméra jusqu’à 3 kg. Il présente plusieurs améliorations par rapport à son prédécesseur, le RS 3, notamment des verrous d’axe améliorés pour une meilleure stabilité en prise de vue verticale, un nouveau mode de joystick permettant de passer facilement entre les contrôles du zoom et du gimbal, et un espace supplémentaire de 8,5 mm sur l’axe de tilt pour accommoder davantage d’accessoires de caméra.

L’écran tactile OLED est équipé d’un verrouillage automatique pour éviter les touches accidentelles, préservant ainsi la batterie qui, avec la poignée BG21, peut charger rapidement à 18 W et offre jusqu’à 12 heures d’autonomie.

Le RS 4 Pro est dédié aux systèmes de caméra plus lourds

Pour les studios utilisant des systèmes de caméra plus lourds, le DJI RS 4 Pro offre une mise au point par LiDAR avec 76 800 points de mesure, un grand progrès par rapport aux 43 200 points du modèle RS 3 Pro, et une distance de mise au point maximale de 20 mètres. Il intègre également des moteurs doubles pour la mise au point et le zoom, permettant des contrôles simultanés via le cadran avant et le joystick. Ce modèle propose aussi un nouveau mode optimisant la stabilisation lors des prises de vue sur des véhicules en mouvement.

Le DJI RS 4 Pro, pesant 1,6 kg et capable de supporter jusqu’à 4,5 kg, bénéficie des mêmes améliorations que le RS 4 standard en termes de verrous d’axe et d’écran tactile OLED avec verrouillage automatique. Sa puissance de moteur a été augmentée de 20% pour maintenir un suivi précis avec des systèmes de caméra plus lourds.

Ces nouveaux gimbals sont disponibles dès aujourd’hui, avec le DJI RS 4 à partir de 549 euros et le DJI RS 4 Pro à partir de 869 euros. Des packs combinés incluant des accessoires supplémentaires comme un moteur de mise au point et des kits de montage sont également proposés à 719 euros pour le RS 4 et 1 099 euros pour le RS 4 Pro.

Focus Pro, un produit très intrigant

Pour les créateurs et les cinéastes, le Focus Pro de DJI est le produit phare de cette nouvelle sortie. Il comprend un système de mise au point LiDAR composé de l’unité LiDAR Focus Pro, de la poignée Focus Pro Grip, du moteur Focus Pro et de l’unité manuelle FIZ. Ce système permet d’obtenir une capacité de mise au point automatique même avec des objectifs manuels, ou de réaliser une mise au point manuelle via une vue en temps réel depuis la perspective du LiDAR.

La poignée est dotée d’un écran tactile couleur, d’une autonomie de 2,5 heures, d’une interface utilisateur intuitive, d’une auto-calibration et d’une capacité de stockage des données pour 15 objectifs, ainsi que d’une fonctionnalité Bluetooth pour un démarrage/arrêt facile de l’enregistrement. Le LiDAR, quant à lui, permet une mise au point jusqu’à 20 mètres (3x plus que les modèles précédents) et possède une vue ultra-large de 70 degrés pour la mise au point. Il offre 76 800 points de mesure et un taux de rafraîchissement de 30 Hz pour minimiser les erreurs de mise au point et garantir une fiabilité accrue.

Le système d’autofocus comprend la reconnaissance et le suivi de sujet AF, une vitesse de mise au point ajustable et des modes de zone de mise au point sélectionnables, analogues à un système AF de caméra mirrorless traditionnel. Le mode AMF (auto-manual focus) permet de basculer instantanément entre mise au point manuelle et automatique pour des scénarios de tournage complexes. Il aide également les opérateurs de caméra ou de mise au point en affichant l’onde LiDAR.

L’unité manuelle FIZ permet un contrôle à distance complet de la mise au point, du diaphragme et du zoom pour les tireurs de mise au point. Elle utilise un amortissement en temps réel sans paliers pour un contrôle fluide, tout en permettant au tireur de mise au point de se trouver jusqu’à 160 mètres de distance. Parmi les autres caractéristiques, on trouve des vitesses de moteur plus rapides, une latence de 10 ms et une manipulation intuitive du cadran.

Le Combo créateur Focus Pro (LiDAR DJI Focus Pro, poignée DJI Focus Pro, moteur DJI Focus Pro et mallette de transport DJI Focus Pro) est à 899 euros, ou vous pouvez acheter le combo Tout-en-Un (incluant également l’unité manuelle) pour 1 649 euros.