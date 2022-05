Le OnePlus 10 Ultra pourrait être une version améliorée du OnePlus 10 Pro

OnePlus n’a sorti qu’un seul smartphone dans la série OnePlus 10, mais ce n’est qu’une question de temps avant que nous en voyions un autre. La rumeur veut que le prochain fleuron de OnePlus s’appelle OnePlus 10 Ultra. L’appareil est évoqué depuis un certain temps, mais il n’y avait aucune information concrète disponible jusqu’à présent.

Grâce à l’informateur Yogesh Brar, nous avons enfin quelques détails sur le OnePlus 10 Ultra.

Dans un récent tweet, Brar a révélé que le OnePlus 10 Ultra entre dans la phase de test. Il pense que l’appareil fonctionnera avec le chipset Snapdragon 8 Gen 1+ de Qualcomm. Le chipset non commercialisé devrait être légèrement plus rapide que l’actuel processeur 8 Gen 1. Le chipset est juste un changement réglementaire et ne va pas vraiment amplifier les performances par rapport au OnePlus 10 Pro. Les caméras pourraient vraiment attirer un certain intérêt pour l’appareil, déclare Brar.

Malheureusement, son tweet n’a pas mentionné de détails sur le système de caméra.

So the OnePlus Ultra flagship is getting into testing phase, focus on cameras & SD 8 Gen 1+

OnePlus 10—D9000/SD 8 Gen 1 (depending on market)

D8000 and SD888 in more Mid-range phones like Nord series

7 Gen 1 phone being planned.

Complicated timelines & products overall

—Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 3, 2022