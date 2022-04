Une série de photos illustre les principales différences entre les séries iPhone 14 et iPhone 13

Les gens de MacOtakara ont mis la main sur des modèles factices imprimés en 3D de la série iPhone 14 et pour nous donner une idée de la façon dont les nouveaux smartphones se comparent à la série sortante, ils ont essayé de mettre les étuis destinés à la gamme d’iPhone 13 sur des unités iPhone 14 imprimées en 3D.

La série iPhone 14 se composerait d’un modèle standard de 6,1 pouces, d’un iPhone 14 Max de 6,7 pouces, d’un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et d’un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Selon les précédentes rumeurs, la nouvelle gamme aura le même design global que les modèles 2021 et les variantes Pro pourraient présenter une bosse de caméra plus épaisse à l’arrière pour loger la nouvelle caméra principale de 48 mégapixels et pourrait remplacer l’encoche par des découpes en forme de pilule et de trou.

Bien que les maquettes qui ont fait surface aujourd’hui ne montrent pas tous les changements, elles sont probablement basées sur des dimensions précises, c’est pourquoi elles pourraient nous aider à déterminer les différences de taille entre les nouveaux et les anciens modèles.

Pour commencer, l’iPhone 14 de 6,1 pouces présente apparemment une épaisseur de la caméra légèrement plus importante que celle de l’iPhone 13 de 6,1 pouces, et l’étui de ce dernier s’est donc avéré inadapté. Le média a également essayé de placer l’étui de la caméra de l’iPhone 13 sur l’iPhone 14 et l’expérience semble avoir révélé que l’iPhone 14 possède des capteurs d’appareil photo plus grands.

Ils ont également comparé les protections d’écran destinées aux modèles sortants avec la série d’iPhone 14 et pensent que les nouveaux smartphones pourraient présenter des bords plus fins et que la forme des bords pourrait légèrement changer. Les modèles standard conserveront l’encoche et les nouveaux clichés suggèrent que sa taille n’a pas changé.

Des étuis inadaptés

Après cela, la source a essayé de mettre le modèle factice de l’iPhone 14 Max dans l’étui de l’iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces, et bien que l’étui s’adapte parfaitement, indiquant que les deux ont les mêmes dimensions, la découpe de la caméra sur l’étui est beaucoup plus grande que le bloc de la caméra sur l’iPhone 14 Max. Ce n’est guère une surprise, car l’iPhone 13 Pro Max possède trois caméras, alors que l’iPhone 14 Max sera probablement livré avec deux caméras arrière.

Lorsque les maquettes de l’iPhone 14 Pro et Pro Max ont été placées dans des étuis destinés à l’iPhone 13 Pro et Pro Max, elles n’ont pas pu entrer, apparemment parce que les nouveaux modèles ont des bosses de caméra plus épaisses.

Des changements sous le capot

Selon des rapports antérieurs, l’iPhone 14 Pro et Pro Max seront équipés de la nouvelle puce A16 Bionic, tandis que les anciens modèles seront alimentés par la puce A15 Bionic de l’année dernière. En outre, seuls les modèles haut de gamme devraient être dotés d’écrans à 120 Hz pour des transitions plus fluides.

L’ensemble de la gamme bénéficiera d’une caméra frontale améliorée avec une plus grande ouverture et un autofocus pour des photos plus lumineuses et plus nettes. Les nouveaux smartphones pourraient également avoir la capacité d’envoyer des messages sur des réseaux satellites lorsqu’une connexion cellulaire n’est pas disponible.

Apple annoncera probablement ces nouveaux smartphones en septembre.