Comment installer la bêta de Android 13 sur votre smartphone Pixel ?

C’est tout ce qu’il y a à faire ! Si, pour une raison ou une autre, vous ne voulez pas passer par la voie OTA, vous pouvez également télécharger l’image OTA pour votre Pixel spécifique et la charger manuellement en mode sideload. Le programme Beta est beaucoup plus facile et vous obtiendrez automatiquement les futures versions Beta.

La bêta d’Android 13 est différente des Android 13 Developer Preview. Comme son nom l’indique, les Developer Preview sont destinées aux développeurs, tandis que les versions Beta ont un attrait un peu plus large. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un logiciel final et il ne faut pas l’exécuter sur votre appareil principal.