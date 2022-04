Le Surface Laptop Studio semble étonnamment réparable

L’une des principales raisons pour lesquelles vous pouvez éviter le Surface Laptop Studio, outre son prix, est qu’il semble totalement irréparable. Mais l’ordinateur portable de Microsoft est étonnamment facile à démonter, comme le montre la nouvelle vidéo de démontage de la société. Il possède même des pièces modulaires !

Entrer dans le Surface Laptop Studio demande très peu d’efforts, surtout si on le compare aux précédents produits Surface. Il suffit de retirer le pied en caoutchouc de l’ordinateur, d’enlever sept vis, de tenir la plaque arrière ouverte comme s’il s’agissait d’une couverture de livre, de retirer le SSD (ce qui éteint la machine) et de déconnecter la batterie (qui est collée à la plaque arrière par des languettes).

La plupart des composants du Surface Laptop Studio sont immédiatement accessibles, et il n’y a pas de colle qui retient la carte mère, les haut-parleurs, les ventilateurs, le module d’affichage ou les connecteurs modulaires.

Et à ma grande surprise, Colin Ravenscroft (l’ingénieur dans la vidéo de Microsoft) parvient à retirer l’écran du Surface Laptop Studio en moins de dix minutes.

Je suis heureux de voir Microsoft faire de grands progrès en matière de réparabilité. Non seulement la société s’est associée à iFixit pour vendre des composants officiels Surface, mais elle a fondé une équipe de conception pour la réparation, qui a clairement influencé l’ingénierie des produits Surface. Auparavant, Microsoft a publié une vidéo de réparation pour le Surface Laptop SE, et on peut donc s’attendre à voir plus de démontages officiels dans les mois à venir.

Vous pouvez trouver le manuel d’entretien officiel du Surface Laptop Studio de Microsoft sur le portail Surface Service Guides de la société. Notez que les pièces du Surface Laptop Studio ne sont pas encore disponibles à la commande — peut-être apparaîtront-elles sur iFixit ?