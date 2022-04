La Pixel Watch Fit aurait des bords épais et un prix élevé

Il y a quelques heures, nous avons apparemment vu la Google Pixel Watch dans toute sa gloire. Un prototype aurait été abandonné par certains employés de Google dans un restaurant américain, et quelqu’un l’a trouvée et a pris quelques photos, qui ont confirmé les précédentes rumeurs selon lesquelles elle aurait un écran circulaire presque sans bords, une couronne pour la navigation, et peut-être deux boutons supplémentaires. Ce modèle serait accompagné d’un autre modèle appelé « Pixel Watch Fit ».

Les sources ShrimpApplePro et @chunvn8888 affirment avoir entendu parler d’un modèle appelé Pixel Watch Fit par les employés de Google, mais il n’est pas très clair s’il s’agit de la même chose que la Pixel Watch, mais de nouvelles informations vont dans ce sens.

So one guy just publicly confirmed on Facebook that the Pixel Watch is made in Vietnam, in Vinh Phuc province, same province that manufactured the Pixel 4 a-5 in Vietnam (same factory maybe?). He also said the company he works for often named it as the Google Watch Fit 🤔 —No name (@chunvn8888) April 24, 2022

Pixel Watch could have the name or another model with the name “Pixel Watch Fit”

Very Thicc bezels

Price could sit somewhere about ~$400

According to my source after they saw the leaked images. pic.twitter.com/HMeAjJ3TVk —ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 24, 2022

Google a récemment déposé le nom Pixel Watch, nous pouvons donc supposer que le modèle standard sera connu sous ce nom. ShrimpApplePro indique que la Pixel Watch Fit présente des rebords très épais, et l’artiste de rendu Ian Zelbo pense qu’elle pourrait avoir un châssis en aluminium, alors que le modèle standard pourrait être en acier inoxydable et qu’une « version noire spéciale » est également en préparation.

La Pixel Watch Fit pourrait coûter environ 400 dollars, ce qui signifie qu’elle sera considérablement plus chère que la Galaxy Watch 4 de Samsung qui commence à 249,99 dollars, et à peu près le même prix que l’Apple Watch Series 7.

Une annonce à la I/O ?

Cela correspond à une fuite antérieure qui avait laissé entendre que la Pixel Watch pourrait coûter plus cher que les montres Fitbit, et sera positionnée comme un concurrent direct de l’Apple Watch. Pour référence, la montre la plus chère de Fitbit se vend au prix de 250 euros.

Il est fort probable que Google dévoile la Pixel Watch le mois prochain lors de la conférence I/O, aux côtés du Pixel 6a, le smartphone abordable de la société. Reste à savoir si elle sera suffisamment performante pour affronter les meilleures montres de 2022.