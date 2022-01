Les produits Surface de Microsoft comptent parmi les ordinateurs portables et les 2-en-1 les plus beaux du marché. La série a réussi à mettre en valeur les meilleures caractéristiques de Windows à l’ère actuelle et à offrir aux consommateurs une véritable alternative aux designs industriels d’Apple, qui sont les meilleurs de leur catégorie. Cependant, s’il y a un domaine dans lequel Microsoft a trébuché avec la gamme Surface, c’est celui de la réparabilité de ces appareils. Dans la plupart des cas, les clients ne sont pas en mesure d’assurer le libre-service ou la mise à niveau de leurs machines Surface comme ils peuvent le faire avec les PC d’autres constructeurs ; au lieu de cela, ils doivent envoyer les appareils à Microsoft pour réparation.

Le mouvement pour le « droit à la réparation » a pris de l’ampleur ces derniers temps, les consommateurs et les groupes de défense se lassant de la tendance à « l’obsolescence planifiée » pour diverses raisons, notamment le problème croissant des déchets électroniques et le sentiment que les consommateurs sont acculés à des mises à niveau forcées. L’ordinateur portable modulaire de Framework est un bon exemple d’une entreprise qui exploite ce sentiment des consommateurs en développant un ordinateur portable hautement modulaire qui peut être facilement réparé et mis à niveau par les clients. À bien des égards, Framework est l’antithèse de l’approche adoptée par Microsoft avec la Surface.

Le Surface Laptop SE est l’un des derniers ordinateurs portables de Microsoft. Il adopte une approche très différente de celle des précédents ordinateurs portables Surface en ce qui concerne sa conception interne. Au lieu des autocollants d’avertissement et de l’utilisation intensive de colle, le Surface Laptop SE est beaucoup plus modulaire et réparable par l’utilisateur qu’auparavant — ce n’est pas tout à fait comme le Framework, mais c’est un premier pas très positif dans le respect d’une promesse faite par la société (via As You Sow).

Pour le souligner, Microsoft a publié une vidéo montrant l’un de ses techniciens en train de suivre le processus de démontage du Surface Laptop SE. Cela dit, Microsoft n’encourage pas encore à 100 % l’approche de type « do-it-yourself » (DIY).

Le Surface Laptop SE est destiné au marché de l’éducation, ce qui signifie qu’il va passer de main en main dans les écoles. Cela impliquera un support informatique solide, qui s’étendra également au personnel qui devra inévitablement effectuer des réparations et remplacer des éléments tels que des batteries usées.

Pas encore le DIY à 100 %

En fait, Microsoft a affiché un avertissement dans la vidéo indiquant que « Microsoft recommande de faire appel à un professionnel pour la réparation des appareils et de faire preuve de prudence si vous entreprenez de les réparer vous-même ». Néanmoins, comme le souligne la vidéo, le processus de démontage des composants du Surface Laptop SE est relativement simple. La réparabilité de l’ordinateur portable est donc un argument de vente clé pour l’appareil. La vidéo de démontage le souligne en montrant que toutes les pièces à l’intérieur peuvent être retirées en tant que modules individuels.

Le démontage du Surface Laptop SE n’est pas quelque chose qui aurait pu être accompli aussi facilement avec les précédents modèles Surface. Si l’on choisit de considérer la vidéo comme un indicateur de ce qui pourrait arriver aux autres meilleurs PC Surface ou aux technologies Microsoft en général, alors peut-être que le droit de réparer gagne du terrain du côté de Redmond.