Google révèle le nom de code interne de Android 14 attendu en 2023

Android 14, dont la sortie n’est pas prévue avant 2023, a récemment reçu le nom de dessert interne de Upside Down Cake . Une image du site AOSP révélant le nom a été publiée par 9to5Google. Et avec les lettres U, V, W, X, Y, Z restant pour Android 15 à Android 20, les esprits les plus brillants de Google devront travailler à trouver les noms de code de dessert appropriés pour le futur proche.

Il est bon de rappeler qu’à plusieurs reprises, Google s’est associé à une société de confiserie pour utiliser un produit bien connu comme nom officiel d’Android. En 2013, la mise à jour d’Android KitKat a donné lieu à un focus promotionnel impliquant la célèbre barre chocolatée, et le biscuit Oreo, mondialement connu, a été utilisé avec Android 8 et Android 8.1 en 2017.