Apple pourrait équiper ses Mac et iPhone de puces en 2 nm dès 2025

Au-delà, nous sommes à l’échelle du picomètre, ou du millième de nanomètre, soit environ 100 fois plus petit qu’un atome de silicium. La direction que prend l’industrie en matière d’innovation et de progrès sur le secteur des semi-conducteurs n’est pas claire, mais elle n’est certainement pas là.

C’est un problème que nous connaissons depuis plus de dix ans : la « fin de la loi de Moore », du nom du légendaire chef d’Intel, Gordon Moore, qui avait prédit que la densité des transistors informatiques doublerait environ tous les deux ans. C’est ce qui s’est passé au cours des six dernières décennies, mais l’industrie des microprocesseurs s’est heurtée à d’importants obstacles maintenant que nous sommes passés à l’échelle du nanomètre à un chiffre.

À mesure que les processeurs 2 nm se rapprochent du marché grand public, la question de savoir ce qui va suivre se pose également . À 2 nm, il s’agit en fait de transistors à peine plus grands qu’une chaîne d’atomes, et il devient physiquement impossible de les rendre beaucoup plus petits.

Apple et Intel seront les premiers clients en ligne pour ce nouveau processus : de son côté, Apple a hâte de remplacer les puces 5 nm actuellement utilisées dans ses iPhone et Mac par le nouveau processeur de 2 nm. Avant d’en arriver là, TSMC continue de faire évoluer son processus FInFET 3 nm pour la seconde moitié de l’année 2022, Apple étant un client majeur pour les nouvelles puces 3 nm.