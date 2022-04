Samsung pourrait lancer la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro, et abandonner la bague tournante

Samsung pourrait lancer la Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro, et abandonner la bague tournante

Nous commençons à avoir une image plus claire de la Galaxy Watch 5 de Samsung avant son lancement prévu dans les prochains mois, et un nouveau rapport prédit que nous ne verrons pas une version classique de la Galaxy Watch 5 — et la bague tournante pourrait également être abandonnée.

Cette information provient du site SamMobile, habituellement fiable, qui affirme que nous aurons une Galaxy Watch 5 et une Galaxy Watch 5 Pro. L’année dernière, les smartwatches lancées étaient la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic, plus grande et plus chère. Pour l’instant, il n’est pas clair si la Galaxy Watch 5 Pro sera un successeure direct de la Galaxy Watch 5 Classic : il se peut que Samsung change le nom et rien d’autre, mais nous devrons attendre pour le savoir.

L’une des meilleures caractéristiques des précédentes Galaxy Watch, y compris la Galaxy Watch 4 Classic, était la bague tournante sur le côté de l’écran. Cela signifie que les appareils peuvent être contrôlés jusqu’à un certain point sans toucher l’écran — elle remplit une sorte de fonction analogue à la couronne numérique de l’Apple Watch.

Cependant, selon les sources de SamMobile, il n’est « toujours pas clair » si la Galaxy Watch 5 Pro inclura la bague tournante (on peut supposer que la Galaxy Watch 5 standard ne l’aura pas, comme la Galaxy Watch 4 standard ne l’avait pas non plus).

Le nouveau rapport indique également que les appareils Galaxy Watch 5 vont être lancés aux côtés d’une nouvelle version de One UI Watch fonctionnant au-dessus de Wear OS 3, donc il pourrait y avoir des améliorations logicielles à attendre également. Si Samsung suit le calendrier de l’année dernière, nous pourrions voir les wearables en août.

À nouveau la meilleure smartwatch Wear OS ?

Les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic sont actuellement deux des meilleures smartwatches Wear OS que vous pouvez acheter. Si vous ne voulez pas une Apple Watch, vous êtes plutôt limité en termes de wearables haut de gamme que vous pouvez attacher à votre poignet. On peut espérer que Samsung poursuivra sur cette lancée avec la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro (si c’est bien le nom qu’elles portent). Nous avons déjà entendu dire que la Galaxy Watch 5 Pro sera équipée d’une batterie nettement plus puissante.

Toutefois, on peut espérer que la bague tournante sera intégrée à au moins un modèle de la gamme 2022 : il s’agit d’une fonctionnalité populaire qui ajoute certainement de l’attrait à la Galaxy Watch, et lui donne quelque chose de différent que ses principaux rivaux n’ont pas.

On peut également espérer que l’arrivée de la Google Pixel Watch dans le courant de l’année donnera aux smartwatches Wear OS un nouveau coup de fouet.