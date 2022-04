Le prochain casque WH-1000XM5 de Sony a l’air fantastique avec un élégant nouveau design

Cela fait presque deux ans que Sony a lancé son casque antibruit phare actuel : le WH-1000XM4. Parmi les meilleurs produits de sa catégorie, le WH-1000XM4 est en concurrence avec d’autres grands produits, notamment le Bose QC35, le Sennheiser Momentum 3 et même les AirPods Max d’Apple. Alors que l’on savait déjà que Sony présenterait un successeur au WH-1000XM4 en 2022, nous ne savions pas vraiment à quoi ressemblerait ce nouveau produit, le WH-1000XM5. Cette question semble avoir trouvé une réponse, après que les premières images haute résolution du WH-1000XM5 aient été divulguées avec des détails spectaculaires.

Les images et les spécifications techniques du Sony WH-1000XM5 proviennent de la publication allemande TechnikNews. La publication cite une « source inconnue » comme étant sa source tout en ajoutant que le produit présenterait un nouveau design.

En outre, le rapport ajoute que le prochain WH-1000XM5 offrira environ 40 heures de lecture. Il serait en mesure de le faire grâce à une batterie plus grande. Cependant, cette batterie plus grande signifie également que le WH-1000XM5 sera légèrement plus lent à passer de 0 à 100 %, prenant trois 3,5 heures alors que l’ancien modèle ne prenait que trois heures.

Les nouveaux rendus que TechnikNews a publiés indiquent que le WH-1000XM5 bénéficiera cette fois-ci d’une mise à jour significative de son design. Il s’agit notamment d’un look plus épuré qui le rendra aussi contemporain que l’un de ses principaux rivaux, le Bose 700. Ce qui ressort également des rendus, c’est que Sony va apparemment rendre le WH-1000XM5 plus confortable à porter grâce à un rembourrage supplémentaire sur les écouteurs. Le WH-1000XM5 devrait ainsi être encore plus confortable que le WH-1000XM4, qui fait partie des casques ANC les plus rembourrés.

Le design semble également comporter des bras fins qui sont séparés du bandeau de l’appareil. Les images indiquent également que Sony a modifié le positionnement des trois microphones par rapport à leur emplacement sur le prédécesseur de cet appareil. Le dernier changement physique semble être la suppression du bouton « Personnalisé ».

Un lancement dans les prochaines semaines ?

À sa place, le WH-1000XM5 sera doté d’un bouton rapide permettant de basculer entre les modes ANC et Ambiant. En plus de ces changements visibles, TechnikNews a ajouté que le modèle 2022 serait probablement doté de drivers entièrement nouveaux.

Les dernières fuites concernant le WH-1000XM5 surviennent quelques mois après que le produit ait fait son apparition à la FCC. En général, une apparition sur le site d’enregistrement de la FCC indique qu’un produit donné sera révélé au public dans son intégralité dans les plus brefs délais, mais avec Sony, cette information reste un mystère. Le précédent modèle — le Sony WH-1000XM4 — est sorti en août 2020. Cela pourrait indiquer que la société prépare ce modèle pour une sortie internationale dans les prochains mois.