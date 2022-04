Jour de la Terre 2022 : le Google Doodle souligne l’impact du changement climatique

Google célèbre la Jour de la Terre 2022 avec un doodle spécial. Le doodle Google d’aujourd’hui remplace le logo de l’entreprise sur la page d’accueil de la recherche par une animation créative qui montre comment divers endroits du globe ont changé au fil des ans. De temps à autre, Google remplace temporairement le logo de sa page d’accueil par un autre, généralement conçu pour être amusant ou amusant. Là, il s’agit en fait d’une vue assez choquante de la façon dont le changement climatique a affecté ces régions.

La liste comprend des lieux tels que le mont Kilimandjaro en Tanzanie, le glacier Sermersooq au Groenland, la Grande Barrière de Corail en Australie et les forêts du Harz à Elend, en Allemagne. Google précise que toutes les images utilisées dans le doodle d’aujourd’hui proviennent de Google Earth. Par exemple, avec le mont Kilimandjaro, vous pouvez voir les changements depuis 1985, les années affichant de moins en moins de glace à son sommet. Sermersooq montre également un retrait massif de la glace au cours des 20 dernières années. Les forêts du Harz sont passées d’une forêt verdoyante en 1995 à un paysage partiellement détruit en 2020. C’est le résultat d’une infestation de scolytes, qui peut être attribuée à « l’augmentation des températures et à la sécheresse sévère » dans la région. Enfin, le timelapse de la Grande Barrière de Corail montre un blanchiment rapide des coraux en l’espace de quelques mois en 2016.

« À l’aide d’images en temps réel provenant de Google Earth Timelapse et d’autres sources, le Doodle montre l’impact du changement climatique dans quatre endroits différents de notre planète. Restez à l’écoute tout au long de la journée pour voir ces scènes, qui resteront toutes sur la page d’accueil pendant plusieurs heures », écrit Google dans un article de blog expliquant le doodle d’aujourd’hui.

En cliquant sur le doodle spécial dédié au Jour de la Terre 2022, on accède à une page de recherche contenant des informations sur les effets et les conséquences du changement climatique. Les effets du changement climatique comprennent, entre autres, des températures plus élevées, des tempêtes plus violentes et une augmentation des sécheresses. De même, les causes du changement climatique incluent la production d’énergie, la fabrication de biens et l’abattage d’arbres et de forêts, entre autres. Toutes ces données et bien d’autres proviennent des Nations unies.

Pour les non-initiés, la Journée de la Terre est célébrée chaque année afin de promouvoir des événements coordonnés au niveau mondial pour protéger l’environnement.

Journée de la Terre

Le but de cette journée est également de sensibiliser le public aux diverses activités qui contribuent au changement climatique. Cette journée a été célébrée pour la première fois le 22 avril 1970. Au fil des ans, des éducateurs de quelque 149 pays ont participé à cette journée.

« C’est le moment de tout changer — le climat commercial, le climat politique et la façon dont nous agissons sur le climat. L’heure est venue de faire preuve d’un courage inébranlable pour préserver et protéger notre santé, nos familles et nos moyens de subsistance », indique EarthDay.org sur son site Web. « Pour le Jour de la Terre 2022, nous devons agir (avec audace), innover (largement) et mettre en œuvre (équitablement). Il nous faudra tous y mettre du nôtre. Tous ensemble. Les entreprises, les gouvernements et les citoyens — tout le monde est comptabilisé et tout le monde est responsable. Un partenariat pour la planète », ajoute le communiqué.

Quelle que soit votre opinion sur le réchauffement de la planète et le changement climatique, ces images sont assez déprimantes à regarder.