Le lancement de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4 est retardé

La gamme Galaxy Watch 4 de Samsung remplit la plupart des cases lorsqu’il s’agit des meilleures smartwatches de 2022, et maintenant, elle est sur le point de devenir beaucoup plus attrayante, car il y a des signes que la montre connectée va finalement obtenir Google Assistant.

Malheureusement, et avant de sauter sur votre montre pour lui parler, il semble qu’il faudra patienter un certain temps avant que Google Assistant n’arrive sur la Galaxy Watch 4, car Google a fait la déclaration suivante à The Verge :

Pour confirmer, Assistant n’est pas déployé sur la Galaxy Watch 4 et nous n’avons pas d’informations sur le calendrier.

La Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic sont arrivées en août 2021 avec un impressionnant design, une puce rapide et de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé, et elles étaient également les premières à disposer de la plateforme Wear OS de Google et Samsung.

Grâce au nouvel OS développé conjointement, la Watch 4 est livrée avec le Play Store de Google — ce qui signifie que vous avez accès à plus d’applications qu’auparavant – ainsi qu’à Google Maps. Au lancement, Bixby était la seule option pour un assistant connecté, bien que Samsung ait promis qu’elle apporterait Google Assistant à un moment donné, et maintenant, ce moment est apparemment venu.

Droid Life rapporte que le changelog de la dernière mise à jour de Verizon pour la série Galaxy Watch 4 indique que si vous avez téléchargé Google Assistant sur votre montre connectée, il apparaîtra dans le menu des paramètres en dessous de Google Accounts. L’image qui l’accompagne montre que vous serez en mesure d’appeler Google Assistant lorsque vous dites « Hey Google » dans la montre.

La Pixel Watch arrive avec … Google Assistant

Il ne semble pas que quiconque ait été en mesure de télécharger Google Assistant et lorsque Samsung a envoyé une mise à jour plus tôt ce mois-ci, elle ne faisait aucune mention de Google Assistant, donc Verizon a peut-être agi prématurément, mais quoi qu’il en soit, c’est un signe prometteur.

Google et Samsung avaient précédemment révélé une nouvelle interface pour Google Assistant et ont également déclaré que l’assistant sur la Galaxy Watch 4 fournirait des réponses plus rapides.

Espérons que Google Assistant ne tardera pas à arriver sur la Galaxy Watch 4. Avec la Google Pixel Watch qui arrive à grands pas, Samsung serait bien avisé de peaufiner l’expérience de la montre, ou il pourrait perdre certains potentiels consommateurs au profit d’une montre qui devrait disposer d’un Assistant nouvelle génération, de 32 Go de stockage et d’un design minimaliste.