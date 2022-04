Poco Watch : la première montre connectée de la société sera lancée le 26 avril

Poco est prête à faire une incursion dans du marché du wearable (après beaucoup de retard) et à lancer sa toute première smartwatch, la Poco Watch. La Poco Watch sera lancée le 26 avril sur les marchés mondiaux, comme l’a confirmé la société elle-même, aux côtés du Poco F4 GT.

Poco, par un récent tweet, a révélé que la Poco Watch fait enfin son entrée dans « #Empoweryourfitnesseveryday ». L’image de teasing nous donne un aperçu de la smartwatch, qui sera livrée avec un cadran de forme carrée. Cependant, à part cela, on ne sait pas encore grand-chose sur le produit. Pendant ce temps, Digit a divulgué quelques informations sur la Poco Watch comme une idée de ce à quoi elle pourrait ressembler.

The wait is over! #POCO’s FIRST AIoT product is coming your way!

Introducing #POCOWatch!

#Empoweryourfitnesseveryday

Stay tuned for #POCOF4GT global launch event on April 26th at 8 p.m. GMT+8! #TheapexofPOWER pic.twitter.com/cYmJGF7HWr

—POCO (@POCOGlobal) April 22, 2022