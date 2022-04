Garmin revient dans le secteur des trackers d’activité avec le Vivosmart 5

Garmin est de retour dans le secteur des trackers d’activité, avec le lancement du Garmin Vivosmart 5. Ce tracker fait suite au Vivosmart 4, qui a été lancé en 2018. À l’époque, il s’agissait du tracker phare de Garmin, et il bénéficiait de fonctionnalités telles que Body Battery et Pulse Ox avant qu’elles ne soient intégrées à la gamme plus large de montres de sport Garmin.

Une longue attente a été de mise pour son successeur, laissant de réelle interrogation si Garmin avait abandonné le facteur de forme en faveur des smartwatches. Mais, nous avons enfin un successeur.

En termes de fonctionnalités, il n’y a pas grand-chose de nouveau, et c’est un best-seller des fonctionnalités de suivi du bien-être et des sports de Garmin, bien qu’il n’y ait pas de GPS intégré.

Cela signifie que le Vivosmart 5 (149,99 euros) est un peu moins puissant que les Forerunner 45 et Forerunner 55 de Garmin (qui bénéficient d’un GPS complet), mais qu’il se mesure à la Vivomove Sport pour moins cher. Et, il doit également se battre avec le Fitbit Charge 5 à 179,95 euros.

Visuellement, les choses n’ont pas beaucoup changé depuis le Vivosmart 4. L’écran est 66 % plus grand, selon Garmin, et le bracelet semble un peu plus large. Le Vivosmart 4 a été conçu pour être très fin, mais depuis 4 ans, la tendance s’est orientée vers des appareils plus grands et plus faciles à utiliser, comme le Fitbit Charge 5 et le Huawei Band 6.

Des fonctionnalités liées au suivi de la santé

Cependant, il y a toujours un bracelet en silicone souple et texturé avec un module d’écran amovible à l’intérieur, de sorte que vous pouvez changer de bracelet si vous le souhaitez.

Si la plupart des changements apportés à la Vivosmart 5 concernent le design, Garmin a également ajouté des fonctions logicielles. En termes de suivi, vous bénéficiez de la gamme standard de mesures de tous les appareils Garmin. Cela signifie des pas, le même suivi du sommeil que sur les appareils Venu et Fenix, le suivi de l’énergie Body Battery, le suivi du stress, la fréquence cardiaque et la saturation 24/7. Garmin propose également le suivi du cycle et de la santé des femmes.

La nouvelle fonction Fitness Age fait également son apparition, elle suit vos signes vitaux et vous donne des indications sur votre niveau de forme. Il y a également un rapport matinal, avec un instantané des principales données d’activité, des rendez-vous de votre agenda et même des messages d’anniversaire au réveil.

Il s’agit essentiellement des fonctions de base de Garmin qui sont maintenant communes à tous les appareils de sa gamme, mais dans un facteur de forme différent.

Pas de GPS intégré

Il est intéressant de noter qu’il n’y a pas de GPS à bord — il ne suit donc pas l’exemple du Fitbit Charge 5, qui s’adresse aux coureurs et aux cyclistes. Cependant, vous pouvez utiliser le GPS de votre smartphone, même si l’expérience n’est pas aussi élégante que celle d’une montre GPS standard. Il est compatible avec iOS et Android, comme vous pouvez l’attendre de Garmin, et vous obtiendrez des notifications et des alertes affichées sur le grand écran.

Le Vivosmart 5 est en vente dès maintenant au prix de 149,99 euros.