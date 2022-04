Le MacBook Air 2022 d’Apple pourrait avoir été révélé dans un rendu

Il y a eu beaucoup de rumeurs concernant le prochain MacBook Air 2022, et encore plus aujourd’hui — y compris un rendu de l’ordinateur portable qui pourrait révéler son nouveau design.

Il semble que le MacBook Air 2022 va complètement remanier le look classique du MacBook Air, en utilisant une forme de coin au lieu du look effilé des anciens portables Air. Les fuites font également allusion à une sortie au cours du second semestre 2022.

Il est également suggéré que le poids ne sera que de 1,31 kg, et qu’il sera doté d’un écran Mini-LED Retina de 13,6 pouces, d’un clavier redessiné analogue à celui du MacBook Pro, de ports USB Type-C et Thunderbolt, de tonnes de couleurs au choix, d’une capacité de stockage maximale de 2 To avec une mémoire maximale de 16 Go, et d’une autonomie de 20 heures. Aucun emplacement pour une carte HDMI ou SD n’a été révélé pour l’instant.

La puce Apple M2 sera également incluse dans l’ordinateur portable, qui pourrait avoir 8 cœurs dans la puce. Bien qu’elle ne soit pas aussi puissante que la M1 Pro et la M1 Max, elle sera conçue pour l’efficacité du GPU et du CPU.

Cependant, aucune de ces rumeurs n’a été officiellement confirmée par Apple, alors prenez tout cela avec des pincettes.

Une annonce prochainement ?

Bien qu’il n’ait pas encore été officiellement annoncé, de nombreuses fuites et rumeurs donnent une image plus claire du MacBook Air 2022. Les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, donnent plus de crédibilité à ces fuites.

L’ordinateur portable n’a pas été dévoilé lors de l’événement « Peek Performance » d’Apple le 8 mars, mais il y a encore une chance qu’il fasse une apparition lors de l’événement WWDC qui aura lieu début du mois de juin 2022, bien que ce soit peu probable. Selon Gurman, Apple avait initialement prévu de lancer le nouveau modèle Air à la fin de l’année dernière ou au début 2022, mais n’a pas été en mesure de respecter ce calendrier.

Et bien que la rumeur soit confiante dans un MacBook Air 2022 cette année, cette même rumeur semble croire qu’Apple va faire l’impasse sur les modèles MacBook Pro 14 ou 16 pouces cette année.