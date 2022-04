Gmail sur iOS fonctionnera avec le mode Focus, évitant les gênantes notifications

by

Gmail est sans conteste l’un des meilleurs services de messagerie électronique ; il offre une messagerie sûre, fiable et sécurisée, fournie par l’une des plus grandes entreprises d’Internet.

Mais quiconque utilise Gmail pour le travail, par le biais de Google Workspace, connaît la douleur des e-mails de votre patron en dehors des heures de travail qui s’affichent à l’écran et ruinent votre zénitude.

Cependant, Google est à l’écoute, et a récemment annoncé une mise à jour de Gmail qui fonctionne avec le nouveau mode Focus d’Apple pour iOS, l’une des meilleures fonctionnalités pour obtenir la paix et la tranquillité numériques.

L’idée est un peu comme les profils de notification sur Android ; vous pouvez définir des notifications, des applications et des services spécifiques pour qu’ils soient silencieux à différents moments de la journée, par exemple lorsque vous êtes à la maison.

Gmail peut désormais travailler avec ces profils — générés automatiquement par Apple ou personnalisés par l’utilisateur — pour s’assurer que vous recevez exactement les notifications que vous souhaitez. Des e-mails sans but ? Plus rien. Des informations importantes et critiques ? Elles seront transmises.

« Vous pouvez désormais spécifier les contacts Google Chat et Gmail pour lesquels vous souhaitez toujours recevoir des notifications lorsque votre appareil iOS est en mode Focus », explique Google. « C’est utile dans les situations où vous devez limiter le temps d’écran, mais ne voulez pas manquer un message important lorsque les autres notifications sont réduites au silence ».

L’importance de la paix numérique

Après que la pandémie a forcé tout le monde à travailler à la maison, ou du moins à travailler partiellement à la maison, obtenir une certaine paix numérique est devenu très important. Lorsqu’il n’y a pas de frontière évidente entre l’environnement du bureau et de la maison, s’assurer que les notifications ne passent pas pendant le temps « à vous » est vital.

La gestion des notifications, surtout sur iOS avant la dernière mise à jour, était un peu pénible. Il fallait soit les faire taire toutes, soit plonger dans les paramètres à chaque fois.

Apple a rendu le processus beaucoup plus facile avec iOS 15 et je vous recommande vraiment de configurer différents profils Focus pour commencer, surtout si vous n’avez pas de téléphone professionnel que vous pouvez simplement éteindre. La configuration peut être un peu fastidieuse, mais une fois que vous avez passé ce cap, c’est vraiment simple — et parfait pour garder une tranquillité d’esprit numérique sans manquer les mises à jour importantes.