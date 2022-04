Apple travaillerait sur un nouveau système d’exploitation personnalisé pour l’Apple Car

by

La mystérieuse Apple Car circule depuis un certain temps, et maintenant, une nouvelle rumeur est apparue en ligne pour nous en dire davantage sur le véhicule à conduite autonome. AppleInsider rapporte qu’Apple semble avoir l’intention d’avoir son propre système d’exploitation centralisé pour l’Apple Car. Cela ressemble beaucoup à la façon dont Tesla dispose d’un seul système qui gère les commandes de conduite et les divertissements.

Cette rumeur ne me surprend pas tant que cela, si l’on y réfléchit bien. Cependant, on aurait pu penser que l’Apple Car pourrait être livrée avec une version étendue de Car Play, mais cela semble peu probable en raison de cette nouvelle rumeur.

Selon les sources de la chaîne d’approvisionnement de Digitimes, Apple développe spécifiquement un système d’exploitation qui serait un « système d’exploitation intégré centralisé comme Tesla ». Qu’est-ce qui le rend analogue à Tesla, vous pourriez vous demander ? Eh bien, la similitude avec Tesla pourrait être liée au fait qu’il s’agit d’un système unique qui contrôle tous les aspects de la voiture. Il pourrait s’agir de fonctionnalités de conduite telles que la navigation et le contrôle de voie, l’intégration d’Apple Music et la climatisation, entre autres.

Malgré cela, il y a une différence avec le système d’exploitation de Tesla, car il n’est pas entièrement développé par la société, mais utilise une version personnalisée de Ubuntu (Linux).

En outre, les sources de Digitimes affirment également qu’une société coréenne aidera au développement du capteur de conduite autonome, et ce capteur ferait partie du Domain Control Unit (DCU). Pour ceux d’entre vous qui sont curieux, une Domain Control Unit est essentiellement une puce qui se concentre sur le contrôle d’un domaine spécifique des fonctions du véhicule, et généralement, ce sont les fonctions les plus gourmandes en ressources informatiques.

« carOS »

Dans le cas d’Apple Car, un DCU pourrait être utilisé pour traiter les données fournies par les capteurs du véhicule à conduite autonome, comme, par exemple, les capteurs de la caméra ou le LiDAR.

En gros, le rapport implique que Apple développe quelque chose comme un système de type « carOS ». Mais, il est important de savoir que cette information intervient alors que d’autres rapports affirment qu’il pourrait y avoir un certain blocage du projet Apple Car, comme des rumeurs comme celle selon laquelle l’équipe du projet Apple Car a été dissoute. Malgré cela, d’autres sources affirment qu’une date de lancement de l’Apple Car en 2025 n’est pas encore totalement exclue.