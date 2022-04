Starbucks lancera ses propres actifs numériques, les NFT, d’ici la fin 2022

Alors que le concept des NFT (jetons non fongibles) continue de gagner du terrain sur le marché, les entreprises investissent davantage de leurs ressources pour développer leurs futures stratégies. Des marques de vêtements et d’accessoires aux chaînes de restaurants, nous avons vu plusieurs entreprises essayer d’entrer dans l’espace NFT dans un récent passé. Aujourd’hui, Starbucks s’est joint à la fête et a annoncé son intention d’investir dans les NFT et les actifs numériques d’ici la fin de l’année.

La chaîne multinationale Starbucks a récemment rappelé son fidèle PDG, Howard Schultz, dans un contexte de difficultés croissantes pour l’entreprise. Lors d’un forum ouvert, Schultz s’est adressé à de nombreux partenaires et employés de Starbucks et a partagé sa vision de l’avenir.

Outre la suspension du programme de rachat d’actions afin d’investir dans les partenaires et les boutiques Starbucks pour une croissance à long terme, le PDG a également mentionné le projet de Starbucks de se lancer dans l’espace numérique.

Schultz a déclaré qu’il n’était pas étranger aux technologies numériques et a interrogé les participants sur la médiatisation autour des NFT et des crypto-monnaies. En parlant de ce sujet, le PDG a mentionné que Starbucks lancera son propre actif numérique d’ici la fin de 2022.

Bien que les détails concernant les plans de l’entreprise en matière de NFT et d’actifs numériques ne soient pas encore connus, Starbucks révélera davantage d’informations à ce sujet dans les semaines à venir, selon un article de blog officiel. Entre-temps, Schultz a déclaré qu’il voyagerait dans le monde entier pour visiter les boutiques et les usines de fabrication Starbucks afin d’interagir avec les partenaires et les employés et de discuter de l’avenir de l’entreprise.

Un nouveau plan pour Starbucks

« Tout ce que je vous demande, c’est d’embrasser, non pas une norme de médiocrité, mais d’embrasser chaque étape du chemin, une norme d’excellence. Et honorons tout ce que Starbucks a représenté pendant 50 ans. Et je vous promets que nous allons sortir d’ici comme un maudit raz-de-marée », a déclaré Schultz.

Vous pouvez visionner un court extrait du discours de Schultz lors du forum ouvert dans la vidéo ci-dessous.

Je vous tiendrais au courant de l’évolution de la situation.