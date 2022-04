Zoom développe des outils alimentés par l’IA pour les équipes de vente

Alors que de plus en plus d’entreprises retournent dans leurs bureaux, Zoom cherche à consolider sa position comme l’une des meilleures applications d’entreprise. Lors de son récent Work Transformation Summit, le géant de la vidéoconférence a dévoilé Zoom IQ for Sales, un service alimenté par l’IA destiné aux vendeurs et capable d’analyser rapidement les réunions de vente et de produire des informations.

Zoom IQ est un module complémentaire de Zoom Meetings et vise à aider les organisations à devenir plus efficaces en mettant en évidence des informations importantes qui pourraient autrement être manquées. Le service est intégré à Zoom (naturellement), Salesforce et d’autres services d’entreprise.

“Zoom est toujours à la recherche de moyens pour aider nos clients à améliorer l’expérience de leurs clients finaux et Zoom IQ for Sales est le dernier développement en date dans ce domaine“, a déclaré Josh Dulberger de Zoom à TechCrunch.

“Zoom IQ for Sales … [peut] identifier les opportunités, évaluer les risques et, en fin de compte, permettre et améliorer les performances des équipes de vente. Il utilise des modèles de traitement du langage naturel pour traiter les transcriptions post-réunion et les données sur l’avancement des affaires, générant ainsi des informations pour les représentants commerciaux et les managers“.

Zoom IQ for Sales est disponible dès maintenant en tant que module complémentaire pour les clients de Zoom Meetings. La société ajoute que le support de Zoom Phone sera bientôt disponible.

De quoi relancer la concurrence

Si Zoom a été l’un des premiers gagnants de la pandémie, son sort a été mitigé depuis. Des efforts comme IQ for Sales sont la tentative de Zoom d’étendre son utilité aux organisations au-delà des appels purement vidéo – et de concurrencer Microsoft Teams.

Après avoir été un peu lente à démarrer, Microsoft a mis les bouchées doubles pour créer et promouvoir Teams, qui s’intègre de manière transparente à la suite Microsoft 365. Le stratagème de Microsoft a fonctionné : Teams compte désormais plus de 270 millions d’utilisateurs actifs mensuels, selon l’entreprise, contre environ 250 millions en juillet 2021.

Reste à savoir si Zoom pourra rattraper son retard, mais des outils comme IQ for Sales constituent un très bon point de départ.