Pas de surprise : baisse des ventes de PC par rapport à 2021, les Chromebook ont chuté

Selon les rapports des cabinets d’études Gartner et International Data Corporation (IDC), les expéditions mondiales de PC ont diminué au cours du premier trimestre 2022, les achats liés à la pandémie commençant à s’atténuer.

Alors qu’IDC fait état d’un total de 80,5 millions de livraisons de PC au dernier trimestre, Gartner cite un chiffre plus faible de 77,5 millions, soit une baisse de 7,7 % par rapport au premier trimestre de 2021. Cette baisse n’est pas du tout surprenante, surtout si l’on tient compte de la pénurie de composants dans le monde, mais aussi de l’augmentation massive de la demande enregistrée l’année dernière.

Selon Gartner, le déclin des livraisons de Chromebooks a pesé lourdement sur le marché — sans les Chromebooks, le marché des PC aurait augmenté de 3,3 % d’une année sur l’autre. IDC n’a pas fourni d’informations sur les Chromebooks, mais note un ralentissement des achats des établissements scolaires, un marché qui utilise plus de 40 millions de Chromebooks pour les enseignants et les étudiants.

Lenovo reste en tête avec 18,2 millions d’unités vendues au premier trimestre de l’année, contre 20,8 millions l’année précédente. HP est le dauphin avec 15,8 millions d’unités, suivi par Dell et Apple avec respectivement 13,7 et 7 millions d’appareils.

Cependant, Dell, Apple et ASUS sont les seules marques qui ont connu une croissance d’une année sur l’autre. Apple aurait dû connaître une hausse après avoir lancé en octobre dernier de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, équipés des puces M1 Pro et M1 Max de la société. Son nouveau système de bureau Mac Studio a été mis sur le marché en mars, renforçant ainsi la gamme d’ordinateurs de bureau d’Apple à la fin du dernier trimestre et au-delà.

Déclin important enregistré par le Chromebook

La demande de Chromebooks a été particulièrement élevée au milieu de la pandémie en 2020 et 2021, les écoles ayant acheté des Chromebooks pour faciliter la transition vers l’apprentissage à distance. Le marché des PC, en général, a augmenté de 11 % en 2020, et plus de 30 millions de Chromebooks ont été vendus à l’époque. Une pénurie de la chaîne d’approvisionnement a fait chuter les ventes au troisième trimestre de 2021, mais a réussi à se redresser au dernier trimestre.

Les deux cabinets s’accordent à dire que le marché des PC, en général, commence à se stabiliser après deux années de flambée des expéditions. Gartner cite la guerre en Ukraine comme un facteur contribuant au manque de croissance du dernier trimestre également, étant donné que de nombreuses entreprises ont cessé d’expédier leur matériel dans le pays en raison des sanctions économiques.

« L’accent ne devrait pas être mis sur la baisse des volumes de PC d’une année sur l’autre, car il fallait s’y attendre », a déclaré Ryan Reith, vice-président du groupe IDC, dans un communiqué. « L’accent devrait être mis sur le fait que l’industrie du PC a réussi à expédier plus de 80 millions de PC à un moment où la logistique et la chaîne d’approvisionnement sont toujours en pagaille, accompagnées de nombreux défis géopolitiques et liés aux pandémies ».