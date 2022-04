Des détails sur la puce Apple M2, et la liste des appareils qui en seront équipés ont été divulgués

Avec la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple qui se profile à l’horizon, les spéculations vont bon train sur ce que la firme de Cupertino, en Californie, pourrait nous réserver. La réponse, semble-t-il, est une avalanche d’appareils.

On s’attend à ce qu’Apple livre un certain nombre de Mac cette année, et un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg mentionne neuf Mac avec quelques détails sur les puces qui alimenteront ces nouveaux modèles de Mac. Ces nouveaux Mac viendront s’ajouter au Mac Studio, qui a été récemment présenté par Apple.

Gurman suggère que Apple va bientôt lancer la puce Apple M2 de nouvelle génération, qui pourrait avoir des variantes Max et Pro, comme cela s’est produit avec les puces M1 de première génération.

New story: Apple is testing at least 9 new M2-based Macs, including 12 core CPU/38 core GPU 14/16-inch MacBook Pros, 8 core CPU/10 core GPU MacBook Air, Mac mini & entry MacBook Pro + Mac Pro. New machines already appearing in third-party app analytics. https://t.co/PMDX1XYfOV —Mark Gurman (@markgurman) April 14, 2022

La puce M2 alimentera très probablement le MacBook Air et le MacBook Pro d’entrée de gamme. Ceci est en contradiction avec ce que nous avons entendu auparavant. Pour rappel, le nouveau MacBook Air devait être équipé d’une puce M1. Il y aura également un Mac mini et un Mac Pro, qui seront tous deux équipés de la puce M2. Les détails de cette puce ne sont pas encore disponibles, mais elle pourrait comporter un GPU à 10 cœurs et un certain nombre d’améliorations des performances et de l’efficacité.

Apple devrait également lancer des variantes de 14 et 16 pouces du MacBook Pro, qui seront probablement alimentées par les puces M2 Pro et M2 Max. La puce M2 Max d’Apple pourrait comporter 12 cœurs de CPU et 38 cœurs de GPU. Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur le M2 Pro, bien que Gurman laisse entendre qu’il alimentera également le Mac mini.

Des Mac annoncés dans l’année

En outre, un nouveau Mac Pro est également envisagé, qui pourrait être alimenté par le successeur du M1 Ultra, peut-être appelé M2 Ultra. En revanche, rien n’a été dit sur un nouveau modèle d’iMac.

Ces nouveaux Mac devraient être introduits tout au long de l’année. Ne vous attendez donc pas à ce qu’Apple les lance tous en même temps. Pour l’instant, il n’y a aucune information sur le calendrier de lancement. Il reste à voir ce que seront ces Mac 2022, alors restez sur le BlogNT pour de plus amples informations, qu’il s’agisse de rumeurs ou d’informations officielles.

La WWDC étant prévue en juin, de précédentes rumeurs ont suggéré qu’Apple lancerait au moins deux nouveaux Mac lors de cet événement. Les prétendants les plus probables sont le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini.