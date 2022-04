Le Snapdragon 8 Gen 1+ sortira probablement plus tôt que prévu en Chine ?

En plus de cela, le Snapdragon 8 Gen 1+ pourrait également faire ses débuts dans un smartphone Motorola, soit le Motorola Edge 30 Ultra ou le Motorola Frontier. Il convient de noter que certaines fuites ont déjà prédit que les prochains smartphones Motorola pourraient probablement être équipés du nouveau chipset Plus.

Selon un récent rapport de GSMArena , une source anonyme proche du dossier a affirmé que le modèle « Plus » de la puce Snapdragon est en train d’être déployé sur un nouvel appareil mobile phare qui sortira en juin ou en juillet . Le média a indiqué dans son article que les premières rumeurs suggéraient que le premier téléphone équipé du nouveau chipset « Plus » serait le OnePlus 10 Ultra.