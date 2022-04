Microsoft révèle comment elle a mis à niveau 190 000 appareils vers Windows 11

Le déploiement sans heurts du tout nouveau système d’exploitation Windows 11 auprès de ses clients est probablement l’une des priorités les plus importantes pour Microsoft, et il en va de même pour le déploiement interne. Microsoft continue de déployer Windows 11 sur les appareils éligibles, mais comme toute grande entreprise, elle a également entamé le processus de mise à niveau de sa propre flotte d’ordinateurs vers le nouveau système d’exploitation.

Et surtout, elle a réussi à mener à bien ce processus en pas moins de 5 semaines, Microsoft expliquant qu’au terme de cet effort massif, pas moins de 190 000 appareils fonctionnaient sous Windows 11. En fait, elle affirme même que le processus de déploiement de Windows 11 a été le plus rationalisé et le plus fluide à ce jour.

« L’introduction d’un nouveau système d’exploitation, en particulier au sein d’une main-d’œuvre distribuée, a naturellement suscité des questions sur les temps d’arrêt des appareils et la compatibilité des applications. Toutefois, grâce à des pratiques établies et des solutions évoluées, les obstacles historiques sont devenus tout simplement de l’histoire ancienne. Le déploiement de Windows 11 chez Microsoft a été le plus rationnel à ce jour, permettant aux employés de bénéficier du dernier système d’exploitation en un temps record », explique Microsoft.

La compatibilité des applications était évidemment une préoccupation majeure, mais Microsoft dit s’être appuyée sur App Assure pour s’assurer qu’aucun problème de ce type ne se produise après le passage à Windows 11.

« Les données d’App Assure, un service de Microsoft disponible pour tous les clients ayant un abonnement éligible, montrent que l’entreprise avait une compatibilité de 99,7 % pour toutes les apps dans Windows 11 — ce qui a éliminé le besoin de tests approfondis. Cela signifie également que les applications Windows 10 des employés fonctionnent de manière transparente dans Windows 11. En outre, Microsoft Endpoint Manager et Windows Update for Business ont éliminé la nécessité d’utiliser plus d’une image disque et ont facilité l’obtention de Windows 11 pour les employés ».

Vous pouvez revenir en arrière

Le processus a été divisé en trois plans différents pour planifier, préparer et déployer le nouveau système d’exploitation.

Microsoft recommande aux clients de créer également un plan de retour en arrière, au cas où quelque chose ne fonctionnerait pas exactement comme prévu ou s’il y avait une autre raison de revenir à Windows 10. Windows 11 permet aux utilisateurs de revenir en arrière dans les 10 premiers jours suivant le passage au système d’exploitation, après quoi les fichiers de rétrogradation sont automatiquement supprimés.