Le OnePlus Nord 2T 5G fait l’objet d’une fuite complète

Si vous êtes aussi confus que nous le sommes au sujet de la famille Nord, toujours en expansion et de plus en plus alambiquée, des smartphones OnePlus de milieu de gamme, vous devriez probablement vous préparer à encore plus de confusion.

Prenant une page des flagships de la société d’avant 2021, il semble que le OnePlus Nord 2 5G de l’année dernière recevra une mise à niveau légère de la marque T à un moment donné dans un proche avenir en plus d’une suite à part entière.

À ne pas confondre avec le OnePlus Nord CE 2 5G récemment sorti ou les futurs Nord CE 2 Lite 5G et Nord N20 5G, le OnePlus Nord 2T 5G de 6,43 pouces est aujourd’hui rendu en qualité presse, montrant à la fois son panneau avant et arrière après une précédente fuite de ce dernier dans une inhabituelle finition grès.

Cette fois-ci, les rendus jouent la sécurité en termes de couleurs et de finitions, montrant la caméra arrière. Le module de caméra rectangulaire ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu dans l’industrie mobile (pour le meilleur ou le pire), logeant deux lampes de poche (à des fins peu claires) et deux anneaux circulaires.

Alors que l’anneau supérieur loge un grand capteur principal qui devrait avoir un nombre de 50 mégapixels, l’anneau inférieur comprend deux capteurs beaucoup plus petits susceptibles de remplir respectivement des fonctions ultra grand-angle de 8 mégapixels et monochromes de 2 mégapixels.

Un bon rapport qualité-prix ?

Bien sûr, le look du Nord 2T semble beaucoup plus conventionnel et familier, ressemblant beaucoup à celui du OnePlus Nord 2 original, avec à peu près le même « menton » (bord sous l’écran) perceptible et des bords très fins en haut et sur les côtés, ainsi qu’un trou identique en haut à gauche qui devrait loger la caméra frontale de 32 mégapixels.

L’écran serait également inchangé, avec la même vieille (mais bonne) résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et quelques autres spécifications clés devraient rester les mêmes, y compris une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, jusqu’à 12 Go de RAM associée à un espace de stockage interne de 256 Go, et oui, une bonne vieille prise casque.

Sans surprise, le OnePlus Nord 2T devrait exécuter Android 12 (avec OxygenOS en tant que surcouche) du côté logiciel, tout en embarquant un processeur Dimensity 1300. Il est évident que le Nord 2T, qui devrait être équipé de la 5G, ne rivalisera pas avec la famille de smartphones haut de gamme de 2022, mais avec le support de la charge rapide de 80 W, il devrait offrir le meilleur rapport qualité-prix.