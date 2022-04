Les ventes de smartphones et de PC ralentissent, ce qui n’a rien de surprenant

Après deux années de croissance massive, les ventes de smartphones et de PC ralentissent, certaines des plus grandes entreprises du secteur confirmant cette nouvelle tendance.

TSMC, surtout connue comme fournisseur de puces pour les appareils Apple, est l’une d’entre elles. L’entreprise a récemment expliqué, lors de la réunion de l’Association taïwanaise de l’industrie des semi-conducteurs, que les tensions géopolitiques actuelles et la dernière vague de blocages et de restrictions ont un impact sur les ventes.

Le président Mark Liu souligne également que les coûts des composants et des matériaux ne cessent d’augmenter, et qu’au final, cette nouvelle tendance pourrait entraîner une augmentation substantielle des prix qui pourrait être répercutée sur les clients eux-mêmes.

En d’autres termes, nous pourrions finir par devoir couvrir tous ces coûts croissants, et évidemment, TSMC pense que la demande sera encore plus affectée en raison de la hausse des prix.

Selon Nikkei, Liu a souligné que la Chine est particulièrement touchée par la baisse de la demande de smartphones, mais les mêmes tendances pourraient éventuellement être enregistrées sur d’autres marchés mondiaux.

Croissance massive des PC en 2021

Les données partagées par IDC ont révélé qu’en 2021, le marché des PC a enregistré une croissance de pas moins de 14,8 % par rapport à l’année précédente, ce qui représente le chiffre le plus important depuis 2012. Le nombre total d’expéditions de PC a atteint près de 349 millions d’unités.

« L’année 2021 a véritablement été un retour en forme pour le PC », a déclaré Jitesh Ubrani, directeur de recherche pour les Mobile and Consumer Device Trackers d’IDC. « Le besoin des consommateurs en PC dans les marchés émergents et la demande commerciale mondiale sont restés forts au cours du trimestre, l’offre étant un facteur déclenchant. Si la demande des consommateurs et des établissements d’enseignement s’est tassée sur certains marchés développés, nous continuons de penser que le marché global des PC s’est rétabli à un niveau bien plus élevé qu’avant la pandémie ».

La pénurie de puces affecte également les stocks mondiaux, les analystes du secteur s’attendant à ce que la crise s’atténue au cours du second semestre de l’année.