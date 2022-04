Samsung et Western Digital s’associent pour développer une technologie SSD de nouvelle génération

Le plus grand fabricant de puces de mémoire au monde, Samsung, a annoncé qu’il avait collaboré avec Western Digital pour améliorer l’adoption des technologies de stockage de nouvelle génération dans les infrastructures de cloud et de serveurs. Les entreprises vont aligner leurs forces et leurs technologies pour renforcer les solutions de stockage en zone et créer un écosystème à cet effet.

Les deux entreprises ont signé un MoU (Memorandum of Understanding) pour améliorer l’adoption des technologies de Zoned Storage dans le cloud et les applications d’entreprise. Cette collaboration facilitera la tâche des clients, car leurs appareils seront pris en charge par plusieurs fournisseurs (logiciels et matériels) grâce à un écosystème solide.

Western Digital a jeté les bases du stockage en zone en contribuant au noyau Linux et à la communauté des logiciels libres. Avec l’aide de Samsung, la technologie se développera plus rapidement et bénéficiera d’un soutien plus large pour les utilisateurs et les développeurs d’applications.

Samsung et Western Digital ont donc lancé l’initiative appelée Zoned Storage. Elle contribuera à une adoption plus large de technologies analogues, notamment les disques SSD ZNS (Zoned Namespaces) et les disques durs SMR (Shingled Magnetic Recording).

En collaboration avec la SNIA (Storage Networking Industry Association) et la Fondation Linux, les entreprises développeront des modèles et des frameworks de haut niveau pour des technologies de stockage analogues.

Une vraie collaboration

La SNIA a approuvé le groupe de travail technique sur le stockage en zone en décembre 2021. Il définit des cas d’utilisation communs pour le stockage en zone et spécifie l’architecture hôte/appareil et les modèles de programmation. À l’avenir, le groupe de travail inclura d’autres technologies de stockage émergentes telles que NVMe over Fabrics (NVMe-oF).

Jinman Han, vice-président directeur, responsable des ventes et du marketing des mémoires chez Samsung Electronics, a déclaré : « Cette collaboration témoigne de nos efforts incessants pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients, et revêt une signification particulière dans la mesure où nous prévoyons qu’elle se développera activement pour devenir une base d’engagement plus large pour la normalisation du stockage en zone. Nos efforts de collaboration engloberont les écosystèmes matériels et logiciels pour faire en sorte que le plus grand nombre possible de clients puisse profiter des avantages de cette technologie très importante ».