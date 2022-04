Anker lance sa première imprimante 3D qui pourrait vous faire de l’oeil

Anker, une entreprise surtout connue pour ses blocs de charge ultra-rapide, se lance dans l’impression 3D. Anker vient d’annoncer AnkerMake, sa nouvelle marque d’impression 3D, et son premier modèle appelé AnkerMake M5.

Anker affirme que la M5 résout les problèmes les plus critiques qui ont empêché les imprimantes 3D de se généraliser, notamment leur vitesse d’impression généralement lente.

En outre, elle sera dotée de fonctions pratiques que vous devrez souvent ajouter aux imprimantes concurrentes, comme une webcam qui vous permet de regarder les impressions à distance, d’enregistrer des vidéos de vos créations en temps réel et d’interrompre automatiquement une tâche d’impression pour vous alerter si elle voit l’imprimante produire une masse de plastique fondu au lieu d’une pièce utile.

Une impression cinq fois plus vite que la concurrence

La AnkerMake M5 a une vitesse d’impression de base de 250 mm/s qui est destinée à être utilisée si vous travaillez sur des projets plus détaillés qui nécessitent une finition lisse. Cependant, l’imprimante dispose également d’un mode beaucoup plus rapide qui lui permet d’imprimer jusqu’à 2 500 mm/s². Le résultat final est plus rugueux et moins détaillé, et ce mode est surtout adapté aux prototypes et peut-être aux jouets aléatoires, mais Anker affirme qu’il permet à la M5 de réduire les temps d’impression moyens jusqu’à 70 % par rapport aux autres imprimantes.

En plus d’être rapide, la M5 a été conçue pour être facile à installer : il ne faudra apparemment que 15 minutes pour qu’elle soit prête à commencer à imprimer.

Pour résoudre un autre problème, à savoir la nécessité d’une surveillance constante, Anker a donné à la M5 la possibilité de surveiller les travaux d’impression grâce à une caméra intégrée alimentée par l’intelligence artificielle. Si elle détecte des problèmes comme le bouchage des buses, elle peut envoyer une alerte sur votre smartphone. Vous pouvez également consulter les flux en direct de vos travaux d’impression depuis l’application mobile Anker, où que vous soyez.

Un projet Kickstarter

Reste à savoir si la M5 peut tenir toutes ces promesses. Pour l’instant, il s’agit d’un projet Kickstarter, ce qui signifie qu’il faudra peut-être un certain temps avant qu’Anker ne commence à expédier le produit, et ce, si la campagne atteint son objectif. Si vous souhaitez soutenir le projet et que l’attente ne vous dérange pas, vous pouvez vous procurer la AnkerMake M5 au prix super avantageux de 429 dollars.

Après cela, vous devrez vous engager à payer au moins 499 dollars pour obtenir une unité. Une fois lancée en dehors de Kickstarter, cette nouvelle imprimante 3D devrait vous coûter la grosse somme de 759 dollars ou plus.