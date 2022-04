Dropbox Backup, une solution de sauvegarde autonome qui peut être configurée en quelques minutes

Grâce à la solution de sauvegarde dans le cloud de Dropbox, les utilisateurs peuvent s’assurer qu’ils ont pris des mesures préventives pour protéger leurs fichiers les plus importants, notamment leurs photos, leurs vidéos et leurs documents personnels.

Bien que les services de synchronisation dans le cloud puissent libérer de l’espace sur votre disque dur et vous permettre d’accéder à du contenu, de le partager et de collaborer avec d’autres personnes, Dropbox Backup offre aux utilisateurs une tranquillité d’esprit supplémentaire en sauvegardant automatiquement une copie de leurs fichiers et dossiers qui peut être rapidement récupérée dans le cloud si nécessaire.

S’appuyant sur sa fonctionnalité de sauvegarde existante, le fournisseur de stockage sur le cloud a mis à niveau Dropbox Backup avec de nouvelles fonctionnalités, notamment un nouveau flux de restauration, des paramètres pour vous aider à gérer facilement vos sauvegardes sur votre ordinateur et plus encore.