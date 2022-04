Windows 11 ajoute le cadrage automatique par l’IA et le contact visuel dans les appels vidéo

Windows 11 sera bientôt doté de fonctions alimentées par l’intelligence artificielle qui vous permettront de mieux communiquer avec les personnes à l’autre bout de vos appels Teams. Des fonctions de sécurité supplémentaires, destinées à vous protéger contre les logiciels malveillants et le phishing, sont également prévues.

Annoncé par Panos Panay, le premier ensemble de fonctionnalités comprend la clarté de la voix, le cadrage automatique, le flou en arrière-plan des portraits et le contact visuel pour les réunions sur Windows 11. Certaines fonctionnalités pourraient dépendre du matériel, et Panay n’est pas entré dans les détails et n’a pas donné de date de sortie. Il a plutôt mentionné que « nous voulons rendre cette expérience [de réunion] plus personnelle et plus humaine ».

Microsoft s’est précédemment associée à Qualcomm sur certaines de ces mêmes technologies. La nouvelle puce Snapdragon 8cx Gen 3 basée sur l’architecture ARM dispose de fonctionnalités dans le GPU intégré qui peuvent prendre en charge un temps de démarrage plus rapide de la caméra, la prise en charge de l’autofocus, la balance des blancs automatique et l’annulation du bruit. Le Lenovo ThinkPad X13s intègre ces fonctions, notamment le cadrage automatique basé sur l’IA, l’impression intelligente du bruit et la possibilité de supprimer les bruits de fond aux deux extrémités des appels.

Ces fonctions de réunion assistée par ordinateur promises pour Windows 11 s’accompagnent de deux nouvelles améliorations de la sécurité. Dans ces domaines, Windows 11 bénéficie d’une meilleure protection contre le phishing et les logiciels malveillants ciblés.

« Nous poursuivons notre voyage dans le monde de Windows afin de permettre aux services informatiques d’élever constamment la barre contre les modèles d’attaque, de la puce au cloud », a expliqué Panay.

Protection le phishing et les logiciels malveillants

Avec la protection contre le phishing, Microsoft Defender SmartScreen peut vous identifier et vous alerter lorsque vous mettez vos informations Microsoft dans une application malveillante ou un site Web piraté. Dans un autre message annonçant cette fonctionnalité, David Weston, vice-président de la division Sécurité des entreprises et des systèmes d’exploitation chez Microsoft, a suggéré que Windows était ainsi le premier système d’exploitation au monde à intégrer une protection contre l’hameçonnage et à être livré prêt à l’emploi pour aider les utilisateurs à rester productifs et en sécurité.

La protection contre les logiciels malveillants, quant à elle, est assurée par la fonction Smart App Control, qui a précédemment été testée avec les Windows Insiders du canal Dev. Cette fonctionnalité utilise la signature de code avec des modèles d’intelligence artificielle pour s’assurer que seules les applications de confiance sont exécutées sur votre PC. La fonctionnalité sera uniquement livrée sur les nouvelles installations de Windows 11, et les appareils fonctionnant avec des versions antérieures de Windows 11 devront être réinitialisés pour l’obtenir.

Parmi les autres fonctions de sécurité de Windows 11, citons l’activation par défaut de la fonction HVCI (Hypervisor-Protected Code Integrity) sur un plus grand nombre de périphériques Windows 11. Cela permet de s’assurer que les attaquants ne peuvent pas injecter leur propre code dans les pilotes et que tous les pilotes chargés sont dignes de confiance.

Des mises à jour de Windows 365

Parallèlement à tout cela, Microsoft annonce également des mises à jour pour son service Windows 365, qui permet aux entreprises et aux commerces d’accéder aux PC depuis le cloud. Il se rapproche maintenant de Windows 11. Windows 365 Boot permettra aux utilisateurs de se connecter à un PC sur le cloud au démarrage d’un PC Windows 11, et Windows 365 Switch permettra aux utilisateurs de se déplacer entre les PC dans le cloud et les espaces de bureau avec le sélecteur de tâches de Windows 11. Une application Windows 365 est également en préparation pour Windows, ainsi que Windows 365 Offline, qui permet de travailler dans Windows 365 lorsqu’on est déconnecté.

Vous pouvez en savoir plus sur ces fonctionnalités, et sur d’autres mises à jour de Microsoft Endpoint Manager, sur le site Web de Microsoft consacré à l’avenir du travail hybride.