Google Maps ajoutera bientôt des feux de circulation, les panneaux stop et le prix des péages

Google Maps continue de s’améliorer au fur et à mesure que de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées. Aujourd’hui, Google annonce une poignée de mises à jour de Google Maps qui rendront la conduite plus agréable, dont une qui affichera les prix des péages avant que vous ne commenciez à naviguer vers l’endroit où vous voulez aller.

Dès que cette fonctionnalité sera disponible, avant même que Google Maps ne commence à vous guider, vous saurez combien de péages vous devrez payer avant d’arriver à votre destination finale. Google précise que ces informations proviennent des autorités locales chargées des péages.

Pour obtenir une estimation du montant du péage, « nous prenons en compte des facteurs tels que le coût de l’utilisation d’une carte de péage ou d’autres méthodes de paiement, le jour de la semaine, ainsi que le coût prévu du péage au moment précis où vous le traverserez », explique Google dans un article de blog. Si un itinéraire sans péage est disponible, il sera également affiché comme une option.

La fonctionnalité commencera à être déployée sur Android et iOS pour « près de 2 000 » routes à péage aux États-Unis, en Inde, en Indonésie et au Japon ce mois-ci. Elle sera disponible dans d’autres pays « prochainement ».

De « nouveaux détails riches »

Conduire pour la première fois sur une route peut être effrayant, et encore plus lorsqu’on effectue ce trajet de nuit. Pour lutter contre ces craintes, Google ajoute également plus de détails à ses cartes de navigation.

« Vous verrez bientôt les feux de circulation et les panneaux de stop le long de votre itinéraire, ainsi que des détails améliorés comme les contours des bâtiments et les zones d’intérêt », indique la société. Dans « certaines villes », des détails supplémentaires seront ajoutés comme « la forme et la largeur d’une route, y compris les terre-pleins et les îlots », afin que le conducteur puisse comprendre plus facilement où il se trouve.

Ces cartes détaillées commenceront à être déployées dans les « prochaines semaines » sur Android, Android Auto, iOS et le logiciel CarPlay d’Apple.

Google Maps est désormais plus facile d’accès sur iOS

Les utilisateurs de Google Maps sur les appareils Apple recevront également quelques mises à jour ciblées. Il y aura un nouveau widget pour l’application iOS qui vous permettra d’accéder aux trajets épinglés dans l’onglet Aller, et il sera disponible dans les semaines à venir. Le widget indique l’heure d’arrivée, le prochain départ en transport en commun et suggère même un itinéraire si vous conduisez. La taille de l’actuel widget de recherche Google Maps pour iOS a été réduite, de sorte que vous n’avez plus qu’à appuyer sur un bouton pour accéder à vos lieux préférés.

L’application Google Maps pour l’Apple Watch vous permettra également d’obtenir des itinéraires vers n’importe lequel de vos raccourcis Google Maps — des endroits comme Domicile et Travail — en touchant simplement le raccourci sur votre montre. Cette fonctionnalité sera disponible dans « quelques semaines ».