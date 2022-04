Les dernières rumeurs concernant l’iPhone 14 révèlent plus de détails sur la caméra

Les rumeurs concernant l’iPhone 14 d’Apple ont commencé à faire surface en ligne. Nous sommes encore à quelques mois du lancement de la série iPhone 14. Apple devrait lancer quatre nouveaux modèles d’iPhone cette année. Il s’agit de l’Apple iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max. Le 14 Max remplacera le modèle mini, qui n’a apparemment pas attiré autant de clients qu’Apple l’espérait.

Nous avons reçu de nombreuses rumeurs concernant la caméra de la prochaine gamme d’iPhone 14. Elles semblent toutes suggérer que nous pourrions voir une caméra plus puissante avec un capteur plus grand dans les modèles iPhone 14 Pro, et cette dernière fuite laisse également entendre que nous allons obtenir une nouvelle caméra de 48 mégapixels.

Selon les nouvelles informations publiées sur Weibo par l’utilisateur Fishing 8, la nouvelle gamme d’iPhone 14 sera dotée d’une caméra large de 48 mégapixels, mesurant 1,22 µm, ce qui est 0,68 µm plus petit que celui trouvé sur l’iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max.

De plus, le nouveau capteur serait de Sony, comme ceux des modèles actuels d’iPhone, et il pourrait être doté du même système d’autofocus à double pixel (DPAF) qui est commercialisé sous le nom de « Focus Pixels », même si le nouveau capteur est plus petit. Cela signifie que vous serez en mesure d’enregistrer des vidéos HDR 16:9 jusqu’à 60 images par seconde, ce qui est une fonctionnalité que nous avons vue depuis le lancement de l’iPhone 6 en 2014.

Un autre aspect important à noter est que son nouveau capteur pourrait être 21,1 % plus grand que la caméra large de la gamme iPhone 13, car la rumeur laisse entendre qu’il a une taille de 1/1.3 pouce. Ce capteur plus grand signifierait que nous pourrions obtenir un objectif plus grand pour capturer davantage de lumière, ce qui expliquerait également ces rumeurs affirmant que nous aurons un plus grand bloc de caméra sur les modèles iPhone 14 Pro.

Un recours au « Pixel Binning » ?

Cependant, l’augmentation du nombre de mégapixels pourrait signifier une baisse de la taille des pixels, ce qui pourrait entraîner une perte de précision des couleurs et de netteté. Pour compenser cela, Apple pourrait utiliser la technique du « Pixel Binning » que de nombreux fabricants de smartphones Android utilisent depuis si longtemps. Pour un capteur de 48 mégapixels, la société pourrait opter pour une technique de « Pixel Binning » 4-en-1. Cette technique utiliserait les données de quatre pixels adjacents, qui se combineraient pour former une image de 12 mégapixels plus nette, offrant ainsi de meilleurs détails et de meilleures performances en basse lumière.

Ce n’est pas la première fois que nous obtenons des informations selon lesquelles Apple équipera la prochaine gamme d’iPhone 14 d’une caméra de 48 mégapixels, puisque nous avons également vu le célèbre analyste Ming-Chi Kuo et d’autres sources rendre cette rumeur un peu plus crédible. Kuo a également mentionné que le nouveau capteur photo de 48 mégapixels sur le nouvel iPhone d’Apple « élèverait la photographie du téléphone mobile à un nouveau niveau », mais il faudra attendre et voir.