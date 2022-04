WhatsApp pour Android permet de lancer rapidement des discussions avec des contacts non sauvegardés

Cela dit, gardez à l’esprit qu’il est encore en phase bêta, et qu’il ne sera donc pas disponible pour le public qui ne participe pas en tant que bêta-testeur. Il est également possible que WhatsApp n’inclue pas cette fonctionnalité dans la prochaine mise à jour. Il n’y a actuellement aucune information sur la date de sortie de la mise à jour.

Après la publication de la possibilité de partager des fichiers multimédias jusqu’à 2 Go avec certains bêta-testeurs, ainsi que de nouvelles fonctionnalités améliorées pour les notes vocales, WhatsApp se prépare maintenant à publier des options supplémentaires pour les numéros de téléphone non sauvegardés.