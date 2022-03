WhatsApp pourrait bientôt vous permettre de partager des fichiers multimédias d’une taille de 2 Go

Après avoir déployé récemment la prise en charge des appareils multiples pour tous les utilisateurs, WhatsApp teste maintenant une autre fonctionnalité utile pour ceux qui souhaitent partager des fichiers volumineux sur l’application de messagerie.

WhatsApp a travaillé dur pour améliorer l’expérience de son application sur Android et iOS. La société a récemment mis en place un support pour plusieurs fonctionnalités d’iOS 15 et a testé des sondages, une nouvelle interface d’écran d’appel et des réactions aux messages. Un nouveau rapport de WABetaInfo a maintenant détaillé que WhatsApp travaille également pour apporter la capacité de partager des fichiers aussi grands que 2 Go.

Actuellement, vous ne pouvez partager que des fichiers de moins de 100 Mo sur WhatsApp. D’autres applications de messagerie, comme Telegram, permettent aux utilisateurs d’envoyer des fichiers d’une taille maximale de 1,5 Go. La fonctionnalité permettant d’envoyer des fichiers volumineux est demandée par les utilisateurs de WhatsApp depuis longtemps, et il semble que la société ait finalement entendu ses utilisateurs.

Un nouveau rapport de WABetaInfo révèle que la version 2.22.8.6 de l’application bêta Android (et 2.22.8.7 sur iOS) permet aux utilisateurs d’envoyer des fichiers multimédias d’une taille maximale de 2 Go. La possibilité de partager des fichiers de moins de 2 Go est pour l’instant limitée à certains utilisateurs en Amérique du Sud.

WABetaInfo indique qu’il n’y a aucun mot si la société prévoit d’étendre le test à d’autres régions.

Utile pour les professionnels

Même si la fonctionnalité est assez limitée, elle pourrait être étendue à d’autres régions bientôt, car c’est l’une des fonctionnalités très demandées par les utilisateurs de la plateforme de messagerie.

Cependant, la possibilité d’envoyer des fichiers multimédias jusqu’à 2 Go sur WhatsApp sera utile pour les utilisateurs, en particulier les utilisateurs professionnels, car elle éliminera la nécessité d’utiliser d’autres plateformes de partage de fichiers pour envoyer des fichiers multimédias volumineux aux utilisateurs.